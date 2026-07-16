سمینار طالبان برای اهالی رسانه در بامیان؛ تأکید بر «عقیده درست» و «دفاع از امارت اسلامی»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت فرهنگ و اطلاعات طالبان اعلام کرد که معاونت امور نشرات این وزارت، با همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ استان بامیان، سیمینار آموزشی یک‌روزه‌ای را با هدف ارتقای‌ظرفیت فکری، عقیدتی و تخصصی خبرنگاران، مسئولان مطبوعاتی، ادیبان، مبارزین و جوانان این استان برگزار کرد.

برخی رسانه‌های مستقل افغانستان گزارش دادند در این سمینار بر لزوم «عقیده درست» و «دفاع از نظام اسلامی» تأکید شد. سخنرانان از خبرنگاران خواستند تا از حکومت اسلامی دفاع کنند، اخبار را بر اساس «معیارهای شرعی» منتشر نمایند و از نشر هر خبری که به زعم آنها به نظام آسیب می‌زند، خودداری کنند. یکی از محورهای اصلی بحث، «احترام به امارت اسلامی» و «عدم اظهارنظر مستقل» بود.

مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ با اشاره به امنیت نسبی برقرارشده توسط طالبان، خبرنگاران را ملزم کردند که گزارش‌های خود را در چارچوب ارزش‌های اسلامی و خط قرمزهای امارت تنظیم کنند. آنها خبرنگاران را «غلام» نظام ندانستند بلکه خواستار وفاداری کامل به «عقیده اسلامی» شدند.

این سمینار در حالی برگزار می‌شود که منتقدان آن را تلاشی برای کنترل بیشتر رسانه‌ها و خبرنگاران در مناطق مرکزی و شیعه‌نشین افغانستان تفسیر می‌کنند. بامیان به عنوان استانی با اکثریت شیعه، پیش از این نیز شاهد محدودیت‌های متعدد رسانه‌ای بوده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان این برنامه را بخشی از تلاش‌های آموزشی برای «اصلاح فکری» جامعه رسانه‌ای دانسته و اعلام کرده که سمینارهای مشابه در دیگر استان‌ها نیز برگزار خواهد شد.

این وزارت در خبرنامه خود مدعی شده است که شرکت‌کنندگان این سیمینار از برگزاری این برنامه استقبال کرده و خواستار تداوم چنین برنامه‌هایی برای ارتقای‌ظرفیت‌های فکری و تخصصی خبرنگاران و جوانان در آینده شدند.

............

پایان پیام/