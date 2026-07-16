به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست سهجانبه مقامات ارشد سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان در مشهد برگزار شد و در پایان، طرفین توافقنامهای برای فعالسازی یک مسیر ترانزیت جادهای مشترک امضا کردند. این نشست به میزبانی ادارهکل راهداری خراسان رضوی با حضور رضا اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی ایران، یارمحمد رمضان، سرپرست هیئت طالبان و شایسته سعیدمرادزاده، معاون وزیر حمل و نقل تاجیکستان برگزار گردید.
بر اساس این توافق، مسیر جادهای جدیدی میان این سه کشور همسایه ایجاد میشود و نخستین محموله باری آزمایشی حداکثر تا یک ماه آینده با مشارکت کامیونهای هر سه طرف از این مسیر عبور خواهد کرد. هدف از این آزمایش، ارزیابی هماهنگیهای گمرکی، فرآیندهای حملونقل و مدیریت مرزها است.
مقامات حاضر تأکید کردند که این مسیر ترانزیتی میتواند هزینههای حملونقل را به طور قابل توجهی کاهش دهد، تجارت منطقهای را تسهیل کند و جایگاه ترانزیتی ایران، افغانستان و تاجیکستان را در کریدورهای شمال-جنوب تقویت نماید. هر سه طرف متعهد شدند این پروژه را در اولویت برنامههای تجاری خود قرار دهند.
در چارچوب توافق، کارگروه مشترکی تشکیل خواهد شد تا موانع اداری را برطرف کند، صدور ویزای رانندگان را تسهیل نماید، زمان توقف در مرزها را کاهش دهد و سازوکارهای بیمه مشترک ایجاد کند.
همچنین مقرر شد دومین نشست سهجانبه در ماه عقرب سال جاری به میزبانی کابل برگزار شود تا پیشنویس سند بلندمدت همکاریهای ترانزیتی نهایی گردد.
این توافق در شرایطی امضا شد که سه کشور به دنبال تنوعبخشی به مسیرهای تجاری و کاهش وابستگی به کریدورهای موجود هستند. فعالسازی این راهگذر میتواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد منطقهای به ویژه در بخش حملونقل و تجارت فرامرزی داشته باشد.
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