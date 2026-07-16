دیپلمات بنگلادشی نماینده ویژه دبیر سازمان ملل در افغانستان شد

دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای از خدمات و تلاش‌های اوتونبایوا قدردانی کرد و از جورجت گانیون، معاون نماینده ویژه از کانادا که در دوره انتقالی سرپرستی یوناما را بر عهده داشت، سپاسگزاری نمود.

رباب فاطمه از دیپلمات‌های باسابقه بنگلادش است و تجربه گسترده‌ای در دیپلماسی چندجانبه دارد. وی پیش‌تر نماینده دائم بنگلادش در سازمان ملل بوده و نخستین زنی است که ریاست کمیسیون صلح‌سازی سازمان ملل را بر عهده گرفته است. او همچنین معاون هفتادوهفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل بود.

نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل با استقبال از این انتصاب، آن را در «مقطع حساس» برای افغانستان مهم ارزیابی کرد. این نمایندگی تأکید کرد که یوناما تحت رهبری فاطمه باید تعاملات سیاسی معنادار، حمایت از روند سیاسی فراگیر به رهبری افغان‌ها و دادخواهی برای حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران را ادامه دهد.

رباب فاطمه سومین زن است که پس از بازگشت مجدد طالبان به قدرت، به عنوان رئیس یوناما منصوب می‌شود. این انتصاب در شرایطی رخ می‌دهد که افغانستان همچنان با چالش‌های گسترده سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه، حقوق بشری و امنیتی مواجه است و نقش یوناما در هماهنگی کمک‌ها و تعامل با مقامات حاکم حیاتی تلقی می‌شود.

منابع آگاه پیش از اعلام رسمی نیز از این تصمیم دبیرکل خبر داده بودند. انتظار می‌رود فاطمه با تکیه بر تجربه خود، تعامل سازمان ملل با افغانستان را تقویت کند.

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