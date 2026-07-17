سپاه رادار کنترل دریایی و هوایی آمریکا در عمان را منهدم کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲۱ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا اباعبد الله الحسین (ع) اعلام کرد:

بسم الله القاصم الجبارین

وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه

مردم عزیز و غیور ایران اسلامی.

در ادامه عملیات مقابله به مثل رزمندگان اسلام، سحرگاه امروز نیروی دریایی سپاه در موج ۱۳ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا اباعبدالله الحسین (ع) و تقدیم به تمامی مردم‌خونگرم استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، رادار کنترل دریایی در صخره‌های سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا مستقر در منطقه غنم عمان را هدف قرار داده و منهدم کردند.

عملیات مقابله به مثل با قاطعیت ادامه دارد، همان‌گونه که بعثت جانانه شما مردم؛ و تنگه هرمز هم به فضل الهی کماکان در قبضه قدرت دریادلان نیروی دریایی سپاه است.

وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

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