به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در واکنش به شهادت هموطنانمان در بندر خمیر تاکید کرد که تا آخرین نفس از وجب به وجب سرزمینمان دفاع می‌کنیم.

سید عباس عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: سه تن از اهالی روستا هنگام عبور از پل بندر خمیر به شهادت رسیدند. آنان کاملاً بی‌گناه بودند و ما هرگز اجازه نخواهیم داد خون پاکشان پایمال شود.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: ایران، وطن ماست؛ از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب. ما از وجب‌به‌وجب این سرزمین تا آخرین نفس دفاع خواهیم کرد.

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