ترامپ باز هم کانادا را تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که کانادا را مسئول هوای کثیف، آلوده و ناسالمی که آمریکا را فرا گرفته است می‌داند.

وی با انتشار یک پست در فضای مجازی نوشت: این وضعیت کاملا غیر قابل قبول است. ما کانادا را به خاطر سهل‌انگاری در نگهداری صحیح جنگل‌ها و بوته‌زارهای خود که منجر به غرق شدن آمریکا در هوای آلوده، کثیف و ناسالم با کیفیتی خطرناک و کاملاً غیرقابل قبول شده مسئول می‌دانیم.

ترامپ اضافه کرد: من با نخست وزیر این کشور تماس خواهم گرفت تا بفهمم که آنها قصد دارند در این مورد چه کاری انجام دهند. هزینه غیرقابل محاسبه است. کانادا از مشارکت در مدیریت اساسی جنگل‌ها و جمع‌آوری زباله‌ها خودداری کرده است. این سهل‌انگاری عمدی سالانه تکرار می‌شود و میلیاردها دلار برای آمریکا هزینه دارد و باید به تعرفه‌هایی که کانادا در حال حاضر پرداخت می‌کند، اضافه شود.

دولت ترامپ در حال حاضر تعرفه‌هایی را بر واردات برخی از محصولات کانادایی وضع کرده است؛ اگرچه دیوان عالی این کشور بسیاری از این تعرفه‌ها را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

ترامپ پیشتر نیز به مناسبت های مختلف علیه کانادا موضع گیری کرده به طوری که از تمایل خود برای الحاق این کشور به خاک آمریکا سخن گفته بود.

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