دبیر سایت فیلیپینی خبرگزاری ابنا درگذشت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام دکتر فارمی عبدالحکیم از طلاب کشور فیلیپین و دبیر بخش فیلیپینی خبرگزاری ابنا، پس از تحمل یک دوره بیماری، امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ به دیار باقی شتافت.

"عبدالحکیم" از دانش‌آموختگان جامعة المصطفی(ص)، دانشگاه اهل‌بیت(ع) و دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی بود و علاوه بر مجاهدت و تلاش در امر تبلیغ و ترویج مکتب اهل‌بیت(ع) در منطقه، بیش از ده سال به‌عنوان دبیر بخش فیلیپینی خبرگزاری بین‌المللی ابنا به فعالیت مشغول بود.

عشق به حضرات معصومین(ع) و علاقه به انقلاب اسلامی ایران و رهبر شهید و همچنین تلاش شبانه‌روزی در راه اعتلای مکتب اهل‌بیت(ع) و جبهه مقاومت، یادگاری است که از این مجاهد رسانه‌ای در اذهان همکاران و آشنایان وی نقش بسته است.

خبرگزاری ابنا فقدان این همکار اخلاق‌مدار و مهاجر الی‌الله را به خانواده ایشان تسلیت گفته و از خداوند متعال برای ایشان علو درجات و همنشینی با اولیای الهی در بهشت برین را مسئلت دارد.

روحش شاد و یادش گرامی

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