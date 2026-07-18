به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه با صدور بیانیه‌ای مشترک، از مردم دعوت کردند یکشنبه ۲۸ تیرماه، ساعت ۱۰ صبح در آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران حاضر شوند.

متن پیام قوای سه‌گانه به شرح زیر است:

«ملت بزرگ و قهرمان ایران اسلامی؛

شهادت مظلومانه قائد عظیم‌الشأن و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، ملت ایران، امت اسلامی و آزادی‌خواهان جهان را در اندوهی عمیق فرو برد؛ رهبری دوراندیش که اندیشه راهبردی، تدبیر حکیمانه و سال‌ها مجاهدت و نقش‌آفرینی ایشان، فراتر از مرزهای کشور بر معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیری ماندگار بر جای گذاشت.

آن امام شهید، عمر پربرکت خویش را در راه صیانت از استقلال، امنیت و عزت ایران اسلامی و حمایت از مظلومان جهان سپری کرد و سرانجام در پی جنایتی تروریستی و ناجوانمردانه، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

حضور کم‌نظیر مردم در آیین‌های وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، از تهران و قم تا نجف اشرف و مشهد مقدس، جلوه‌ای ماندگار از وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب و تجلی وحدت و اقتدار ملی بود.

امروز، به پشتوانه هدایت‌های حکیمانه حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، قانون اساسی، استحکام نهادهای کشور، هماهنگی قوای سه‌گانه و حمایت آگاهانه ملت، جمهوری اسلامی ایران مسیر استقلال، پیشرفت، امنیت و دفاع از منافع ملی را با اقتدار ادامه خواهد داد؛ در این مسیر، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز با شجاعت و ایثار در خط مقدم دفاع از تمامیت ارضی و امنیت کشور ایستاده‌اند و فداکاری فرماندهان، رزمندگان و حافظان امنیت، همواره در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد بود.

از این رو، قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران از همه اقشار، اقوام، مذاهب و سلایق دعوت می‌کنند روز یکشنبه ۲۸ تیرماه، از ساعت ۱۰ تا ۱۲، با حضور باشکوه در آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در شبستان مصلای امام خمینی(ره) تهران، بار دیگر وحدت ملی، وفاداری به آرمان‌های انقلاب و اراده استوار خود را در دفاع از ایران عزیز به نمایش بگذارند.

بی‌تردید، این اجتماع باشکوه، امتداد بدرقه تاریخی ملت ایران و پیام روشن ثبات، اقتدار و همبستگی ملی به جهانیان خواهد بود.

دولت جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

قوه قضائیه

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