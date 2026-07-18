محکومیت ۴ تروریست داعشی به ۱۵ سال زندان در عراق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان الحشد الشعبی عراق امروز شنبه تایید کرد: احکام محکومیت به مدت ۱۵ سال زندان برای چهار تن از عناصر تنظیم تروریستی داعش صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: دادگاه اختصاصی در سازمان الحشد الشعبی، پس از تکمیل تمام روال‌های قانونی و بازجویی‌ها، حکم ۱۵ سال حبس را برای ۴ عضو تروریست داعش صادر کرد.

این افراد پیش از این توسط مدیریت تحقیقات و امنیت پیشگیرانه وابسته به مدیریت کل امنیت و انضباط الحشد الشعبی بازداشت شده بودند.

در ادامه این بیانیه آمده است: عملیات دستگیری این محکومان بر اساس گزارش‌های دقیق اطلاعاتی و تلاش‌های میدانی فشرده صورت گرفت که منجر به شناسایی دقیق محل حضور و بازداشت قانونی آن‌ها شد.

در همین حال تحقیقات نشان داد، این افراد به بخش موسوم به «ولایت فلوجه» در سازمان تروریستی داعش وابستگی داشته‌اند و پس از پایان بازجویی‌ها، پرونده آن‌ها به دادگاه ویژه الحشد الشعبی ارجاع شد که این دادگاه نیز بر اساس احکام قانون، رای به ۱۵ سال زندان برای هر یک از آن‌ها داد.

مدیریت کل امنیت و انضباط الحشد الشعبی در پایان این بیانیه بر تعهد خود برای ادامه وظایف امنیتی و اطلاعاتی، تعقیب عناصر تروریستی و هسته‌های پنهان و تحویل آن‌ها به چنگ عدالت با هدف تحکیم امنیت، ثبات و حفاظت از شهروندان تأکید کرد.

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