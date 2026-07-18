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«آیپک» کمک‌های مالی به شماری از نمایندگان دموکرات حامی کاهش کمک به اسرائیل را تعلیق کرد

۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۹
کد مطلب: 1841768
«آیپک» کمک‌های مالی به شماری از نمایندگان دموکرات حامی کاهش کمک به اسرائیل را تعلیق کرد

کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) کمک‌های مالی به تعدادی از نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا را که از طرح کاهش کمک‌های نظامی واشنگتن به اسرائیل حمایت کرده بودند، متوقف کرد؛ اقدامی که از تشدید اختلافات بر سر حمایت از اسرائیل در حزب دموکرات حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش نشریه «پولیتیکو»، آیپک امکان دریافت کمک‌های مالی اینترنتی را برای بیش از ۱۲ نماینده دموکرات از طریق کمیته اقدام سیاسی خود غیرفعال کرده است. در میان این افراد، نام «کاترین کلارک» از رهبران دموکرات‌های مجلس نمایندگان، «جو نگوس» و «پت رایان» نیز دیده می‌شود. پت رایان پیش‌تر اعلام کرده بود که تمایلی به دریافت حمایت مالی از آیپک ندارد و مواضع این لابی را در قبال دولت بنیامین نتانیاهو مورد انتقاد قرار داده بود.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که ۱۰۳ نماینده دموکرات به اصلاحیه‌ای برای کاهش کمک نظامی سالانه ۳.۳ میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل رأی مثبت دادند. هرچند این طرح به دلیل مخالفت اکثریت جمهوری‌خواهان و شماری از دموکرات‌ها تصویب نشد، اما نتیجه رأی‌گیری از افزایش شکاف در میان دموکرات‌ها درباره ادامه حمایت نظامی از اسرائیل، همزمان با افزایش انتقادها از عملکرد دولت بنیامین نتانیاهو در جنگ غزه، حکایت دارد.

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