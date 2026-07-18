۵۰ نهاد حقوق بشری نسبت به افزایش ناپدید شدن زنان و دختران در سوریه هشدار دادند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پنجاه سازمان حقوق بشری و مدنی با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند گزارش‌ها و مستندات منتشرشده از سوی نهادهای سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری سوری و بین‌المللی از ابتدای سال ۲۰۲۵، از افزایش موارد ناپدید شدن و ربوده شدن زنان و دختران در مناطق مختلف سوریه حکایت دارد. این سازمان‌ها تأکید کردند که چنین پرونده‌هایی نباید بدون انجام تحقیقات حرفه‌ای و مستقل، به اختلافات خانوادگی یا خروج داوطلبانه افراد نسبت داده شود و هرگونه نتیجه‌گیری باید بر پایه شواهد قضایی و گفت‌وگو با قربانیان در شرایطی امن و مستقل صورت گیرد.

در این بیانیه همچنین آمده است که افزایش این حوادث موجب گسترش احساس ناامنی در میان زنان و دختران، محدود شدن حضور آنان در عرصه‌های اجتماعی، آموزشی و شغلی و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی شده است؛ به‌ویژه در مواردی که اتهام‌ها متوجه افراد بانفوذ یا وابسته به دستگاه‌های امنیتی باشد. امضاکنندگان بیانیه تأکید کردند رسیدگی جدی به این پرونده‌ها، پاسخگو کردن عاملان و جلوگیری از مصونیت آنان از مجازات، آزمونی برای پایبندی دولت سوریه به حاکمیت قانون و حمایت از حقوق شهروندان خواهد بود.

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