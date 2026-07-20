به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع امنیتی پاکستان اعلام کردهاند که میان نیروهای طالبان افغانستان و مرزبانان این کشور در امتداد مرز مشترک در استان پکتیا افغانستان و منطقه کرم ایالت خیبرپختونخوا درگیری رخ داده است.
به گزارش روزنامه پاکستانی داون، این درگیری پس از آن آغاز شد که افراد وابسته به طالبان با استفاده از سلاحهای سبک و سنگین، مواضع مرزی پاکستان را هدف قرار دادند. براساس این روایت، نیروهای مرزبانی پاکستان در پاسخ، مواضع طالبان را با آتش توپخانه هدف قرار داده و در نهایت نیروهای طالبان از برخی مواضع خود عقبنشینی کردهاند.
جزئیات دقیقی درباره شمار تلفات و خسارات این درگیری منتشر نشده و هر دو طرف تاکنون اطلاعات کاملی درباره میزان خسارات انسانی ارائه نکردهاند.
این درگیری در شرایطی رخ داده است که روابط میان طالبان افغانستان و پاکستان طی ماههای اخیر بهدلیل اختلافات امنیتی، مرزی و سیاسی پرتنشتر شده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، موارد متعددی از درگیری میان نیروهای دو طرف در امتداد خط دیورند ثبت شده است.
اختلاف بر سر تحریک طالبان پاکستان
یکی از مهمترین عوامل افزایش تنش میان کابل و اسلامآباد، مسئله فعالیت تحریک طالبان پاکستان (TTP) است.
مقامهای پاکستانی بارها ادعا کردهاند که اعضای تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان حضور دارند و از این فضا برای طراحی و اجرای حملات علیه پاکستان استفاده میکنند. اسلامآباد از طالبان افغانستان خواسته است اقدامات عملی برای مهار این گروه انجام دهد.
در مقابل، طالبان افغانستان این اتهامها را رد کرده و تأکید کرده است که اجازه نمیدهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. مقامهای طالبان همچنین مشکلات امنیتی پاکستان را موضوعی داخلی دانستهاند.
مرز پرتنش؛ از خط دیورند تا اختلافات امنیتی
درگیریهای مرزی میان طالبان و پاکستان علاوه بر موضوع گروههای مسلح، به اختلاف تاریخی دو طرف درباره خط دیورند نیز مرتبط است. پاکستان این خط را مرز رسمی بینالمللی میداند، اما حکومتهای مختلف افغانستان، از جمله طالبان، از پذیرش رسمی آن بهعنوان مرز نهایی خودداری کردهاند.
طی سالهای اخیر، ایجاد حصار مرزی، ساخت پاسگاههای جدید و تلاش پاکستان برای کنترل بیشتر مرز، بارها موجب درگیری میان نیروهای دو طرف شده است.
ادامه چرخه تنش میان دو همسایه
درگیری اخیر در پکتیا و کرم، تازهترین مورد از مجموعه تنشهایی است که پس از بازگشت طالبان میان کابل و اسلامآباد شکل گرفته است. در کنار درگیریهای مرزی، اختلاف بر سر مهاجران افغانستانی، بستهشدن گذرگاههای تجاری و اتهامهای متقابل درباره حمایت از گروههای مسلح، روابط دو طرف را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که دو طرف به سازوکاری روشن درباره امنیت مرزی، فعالیت گروههای مسلح و مدیریت اختلافات سیاسی دست پیدا نکنند، احتمال تکرار درگیریهای محدود مرزی همچنان وجود خواهد داشت.
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