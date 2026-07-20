به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) اعلام کرد که دولت و مردم سوئیس با اختصاص ۲.۴ میلیون دلار، از برنامه‌های بشردوستانه این نهاد در افغانستان حمایت کرده‌اند.

UNHCR روز دوشنبه ۲۹ تیر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از این کمک مالی قدردانی کرد و گفت این بودجه توانایی این سازمان را برای پاسخ‌گویی سریع‌تر به نیازهای متغیر بشردوستانه در افغانستان افزایش خواهد داد.

بر اساس اعلام این نهاد، بخشی از این کمک‌ها برای حمایت از بازگشت‌کنندگان افغان اختصاص می‌یابد تا آنان بتوانند پس از بازگشت، روند بازسازی زندگی و ادغام دوباره در جوامع محلی را آغاز کنند.

همچنین قرار است بخشی از این منابع مالی برای پشتیبانی از خانواده‌های آسیب‌پذیر و جوامع میزبان در مناطق مختلف افغانستان مصرف شود؛ مناطقی که در سال‌های اخیر به دلیل بحران اقتصادی، افزایش بازگشت مهاجران، بیکاری و کاهش ظرفیت خدمات عمومی با فشارهای بیشتری مواجه شده‌اند.

افزایش نیازهای بشردوستانه در افغانستان

افغانستان همچنان یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های بشردوستانه جهان را تجربه می‌کند. کاهش کمک‌های بین‌المللی، بحران اقتصادی، بیکاری گسترده، فقر و موج‌های بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه، نیاز به حمایت‌های فوری را افزایش داده است.

نهادهای سازمان ملل هشدار داده‌اند که میلیون‌ها شهروند افغانستان برای دسترسی به نیازهای اولیه مانند سرپناه، غذا، خدمات درمانی و حمایت‌های معیشتی همچنان به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند.

در سال‌های اخیر، بازگشت گسترده مهاجران از پاکستان و ایران نیز فشار مضاعفی بر جوامع محلی وارد کرده است. بسیاری از خانواده‌های بازگشته با مشکلاتی مانند نبود مسکن، کمبود فرصت‌های کاری و دشواری دسترسی به خدمات اساسی روبه‌رو هستند.

تمرکز کمک‌ها بر بازگشت‌کنندگان و خانواده‌های آسیب‌پذیر

UNHCR اعلام کرده است که حمایت از بازگشت‌کنندگان یکی از محورهای اصلی این کمک مالی خواهد بود. این حمایت‌ها شامل کمک‌های اضطراری، اسکان موقت، خدمات حمایتی و کمک به سازگاری دوباره خانواده‌ها در مناطق محل بازگشت است.

این نهاد تأکید کرده است که همکاری جامعه جهانی برای پاسخ‌گویی به بحران انسانی افغانستان همچنان ضروری است و ادامه حمایت‌های مالی می‌تواند به کاهش آسیب‌های ناشی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کمک کند.

با این حال، کارشناسان بشردوستانه تأکید دارند که کمک‌های اضطراری تنها می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد و حل پایدار بحران افغانستان نیازمند ایجاد فرصت‌های اقتصادی، تقویت خدمات عمومی و فراهم شدن زمینه بازگشت ثبات و توسعه پایدار در این کشور است.

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