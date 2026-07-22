به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) اعلام کرد: «آمریکای جنایتکار مراکز هسته‌ای و حساس ایران اسلامی را تهدید به حمله نموده است.»

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) افزود: «اعلام می گردد چنانچه ارتش متجاوز و تروریست آن کشور وارد چنین مرحله‌ای بشود، آن را به عنوان توسعه جنگ در منطقه می‌دانیم و همه منافع آمریکا، هم پیمانان و حامیان آن کشور یاغی و شرور، هدف هجوم قدرتمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت.»

گفتنی است دونالد ترامپ روز سه شنبه به وقت محلی در دیدار با رئیس جمهوری لبنان در کاخ سفید ادعا کرد که ایالات متحده «به‌زودی» تاسیسات کوه کلنگ ایران را هدف قرار خواهد داد.

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