به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندار چوار با اعلام وقوع حمله موشکی به نقطهای در این شهرستان، اعلام کرد که تجاوز دشمن آمریکایی هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته و آتشسوزی محدود در مراتع منطقه نیز با اقدام فوری نیروهای امدادی مهار شد.
فرج الله پاوند صبح چهارشنبه در گفتوگویی اظهار کرد: ساعت سه بامداد امروز، نقطهای از شهرستان چوار هدف حمله موشکی قرار گرفت که به دنبال آن بخشی از پوشش گیاهی و مراتع منطقه دچار آتشسوزی شد.
وی افزود: پس از وقوع حادثه، نیروهای منابع طبیعی، دستگاههای امدادی و گروههای مردمی بی درنگ در محل حضور یافتند.
فرماندار چوار بیان کرد: با کوشش نیروهای حاضر در صحنه، آتشسوزی در کوتاهترین زمان ممکن مهار شد و از گسترش آن به دیگر مناطق جلوگیری به عمل آمد.
پاوند گفت: این حمله هیچ خسارت و یا تلفات جانی به همراه نداشته است.
وی اظهار کرد: اکنون به همراه دستگاههای امدادی، خدمترسانی و گروههای مردمی در منطقه مورد تجاوز دشمن حضور دارم و وضعیت پایدار و در پایش قرار دارد.
بر پایه این گزارش، دشمن آمریکایی سحرگاه چهارشنبه در تجاوزی جنایتکارانه با شلیک دو پرتابه، یکی از مناطق اطراف شهر آبدانان را نیز هدف قرار داد.
بر پایه اعلام فرماندار آبدانان، حمله دشمن هیچ تلفات جانی در پی نداشت و اوضاع در محل اکنون عادی و پایدار است.
..........................
پایان پیام/ 167
نظر شما