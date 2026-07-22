به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد تنهایی» رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت امور خارجه، ادعای وزیر خارجه فرانسه مبنی بر ارعاب کارمند سفارت این کشور در تهران را بی‌اساس و نادرست خواند.

رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت امور خارجه با اشاره به گزارش مراجع ذیصلاح در رابطه‌ با دو کارمند سفارت فرانسه، افزود: بر اساس گزارش دریافتی از مراجع ذیربط، دو نفر فرانسوی در شامگاه یکشنبه مورخ ۲۸ تیرماه در جلسه‌ای با چند نفر از متهمان امنیتی تحت‌تعقیب شرکت داشتند که برای مدت کوتاهی از سوی ماموران امنیتی مورد سوال قرار گرفتند. در این مکان اسناد متعددی دال بر فعالیت‌های ضد امنیتی یافت شد که مراجع ذیربط در حال بررسی آنها هستند.

محمد تنهایی با رد ادعای کذب وزیر خارجه فرانسه مبنی بر ضرب و شتم این دو نفر، خاطرنشان کرد: ماموران انتظامی به محض اطلاع از وابستگی این دو فرد به سفارت فرانسه در تهران، آنها را به مقر پلیس دیپلماتیک منتقل کردند و بعد از هماهنگی با وزارت امور خارجه و تماس آنها با سفیر فرانسه، تحویل سفارت شدند.

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