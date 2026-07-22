به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای عراق از وقوع انفجارهای شدید در شهر سلیمانیه در شمال عراق خبر دادند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، در جریان این حمله، پهپادها مواضع کردهای جداییطلب را در استان سلیمانیه هدف قرار دادند.
همچنین گزارشها حاکی است که اردوگاهها و منازل گروههای ضد انقلاب در منطقه حلبچه، واقع در استان سلیمانیه، نیز هدف این حملات قرار گرفتهاند.
تاکنون جزئیاتی درباره تلفات یا خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده و هیچ طرفی مسئولیت آن را بهطور رسمی بر عهده نگرفته است.
.............................
پایان پیام/ 167
نظر شما