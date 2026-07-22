به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در تازهترین برآوردهای ارائهشده به کنگره آمریکا، پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، اعلام کرد که هزینه جنگ دولت ترامپ علیه ایران تا کنون حدود ۳۷.۵ میلیارد دلار خرج گذاشته است! این آمار که روز سهشنبه در جریان جلسه استماع کمیتۀ تخصیص بودجه سنا و در پاسخ به پرسشهای سناتور دیک دوربین (دموکرات از ایلینوی) مطرح شد، به سرعت با واکنشهای تند منتقدان مواجه گشت.
جسیکا کوربت، روزنامهنگار آمریکایی و نویسندۀ این گزارش، تأکید میکند که انتشار این رقم در حالی صورت میگیرد که دولت ترامپ بارها ادعای کمبود بودجه برای برنامههای رفاهی نظیر کمکهای غذایی، بیمه خدمات درمانی (Medicaid) و اعتبارهای مالیاتی حوزه سلامت را مطرح کرده بود. فعالان سیاسی و منتقدان دولت، با استناد به این موضوع، هزینهکرد دهها میلیارد دلار در یک عملیات نظامی را «خیانت به انسانیت» و اولویتبندی نادرستِ منابع مالی کشور توصیف کردهاند!
بر اساس این گزارش، نمایندگان و فعالان حوزۀ رفاهی با انتقاد از این هزینههای نظامی، خاطرنشان کردهاند که مبلغ ۳۷.۵ میلیارد دلار میتوانست صرف بهبود زندگی خانوادههای آمریکایی شود. برای مثال، جیمز والکینشاو، نماینده کنگره، تصریح کرده است که این بودجه قابلیت پوشش هزینههای ناهار رایگان برای ۳۰ میلیون کودک در سراسر سال تحصیلی یا تأمین هزینه مراقبت از ۲ میلیون کودک را داشته است.
علاوه بر مباحث اقتصادی، قانونی بودن این جنگ نیز یکی از محورهای اصلی گزارش کوربت است. بسیاری از تحلیلگران حقوقی و نمایندگان دموکرات، از جمله جان لارسون (نماینده کانکتیکات)، معتقدند که عملیات نظامی دولت ترامپ علیه ایران که از ۲۸ فوریه آغاز شده، بدون کسب مجوز رسمی از کنگره صورت گرفته و از نظر قوانین داخلی آمریکا و حقوق بینالملل، اقدامی غیرقانونی محسوب میشود. لارسون اعلام کرده است که در حال تدوین طرحی برای قطع بودجه این جنگ است.
در بخش دیگری از این یادداشت، به اختلافات جدی بر سر «واقعی بودن» ارقام پنتاگون اشاره شده است. در حالی که وزارت دفاع مبلغ ۳۷.۵ میلیارد دلار را اعلام کرده، کارشناسان مستقل از جمله استفان سملر، تحلیلگر مرکز سیاست بینالملل، پیشتر تخمین زده بودند که هزینههای واقعی دولت در این جنگ بسیار بالاتر است و میتواند تا ۷۱.۸ میلیارد دلار یعنی حدود ۱.۲ میلیارد دلار در هر روز برآورد شود.
گزارش کوربت همچنین به هزینههای انسانی این نبرد پرداخته و از ادعای کشته شدن دستکم ۱۷ نیروی نظامی آمریکایی و زخمی شدن تعدادی دیگر در بحبوحۀ سانسور تلفات خبر داده است؛ آماری که گفته میشود پنتاگون برخی از جزئیات آن را، بهویژه در مورد حملات ایران به پایگاههای آمریکا در اردن، پنهان کرده است.
در پایان، این گزارش با اشاره به حواشی جلسه سنا، از اعتراض گروه های ضدجنگ نظیر «CodePink»، شورای ملی ایرانیان آمریکا (NIAC) و «Vets About Face» در داخل تالار جلسه خبر میدهد. فعالان حاضر در این جلسه، وزیر دفاع را به «تأمین منافع شخصی به قیمت جان مردم» متهم کرده و سیاستهای دولت را نهتنها ناقض امنیت ملی، بلکه موجب رنج مردم در ایران، فلسطین و لبنان دانستند!
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