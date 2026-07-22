به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، مدعی شد که خلع سلاح حزب‌الله در صورت وجود اراده سیاسی صادقانه امکان‌پذیر است، اما تحقق این امر نیازمند سه عنصر اساسی است.

وی در جریان یک ضیافت شام که از سوی «حماده معوض»، سفیر لبنان در واشنگتن، ترتیب داده شده بود، این عناصر سه‌گانه را به شرح زیر تشریح کرد: پایان دادن به اشغالگری اسرائیل در اراضی لبنان؛ برعهده گرفتن کنترل کامل تمامی مناطق کشور توسط ارتش لبنان؛ اجرای برنامه بازسازی کشور با مدیریت انحصاری دولت و بدون هرگونه مداخله خارجی.

عون در سخنرانی خود در این مراسم که با حضور تعدادی از اعضای کنگره و مقامات دولت آمریکا برگزار شد، بیان کرد که لبنان تنها زمانی می‌تواند امن و یکپارچه باشد که کشوری واحد با یک ارتش واحد باشد؛ ارتشی که بدون هیچ‌گونه تبعیض از تمام لبنانی‌ها محافظت کند.

سفیر لبنان در واشنگتن نیز در این ضیافت مدعی شد این سفر در راستای تلاش برای تحقق خواسته‌های مردم لبنان در زمینه حاکمیت، یکپارچگی اراضی، امنیت، شکوفایی و صلح صورت گرفته و گامی است که همکاری‌های مشترک را تقویت کرده و افق‌های جدیدی را در روابط دوجانبه لبنان و ایالات متحده می‌گشاید.

عون روز گذشته نیز در گفتگوی خود با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، بر ضرورت خروج کامل نظامیان صهیونیست از تمامی اراضی لبنان تاکید کرده بود.

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