  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

بازدید نخست وزیر لبنان از روستای آزاد شده زوطر غربی

۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۶
کد مطلب: 1843515
بازدید نخست وزیر لبنان از روستای آزاد شده زوطر غربی

نخست وزیر و وزیر دفاع لبنان از روستای «زوطر غربی» در جنوب این کشور که به تازگی از اشغال نظامیان اسرائیلی آزاد شده است، دیدن کردند.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نواف سلام نخست وزیر و میشل منسّی وزیر دفاع لبنان صبح امروز چهارشنبه از روستای آزاد شده «زوطر غربی» در جنوب لبنان دیدن کردند.

به گزارش النشره، سرلشکر حسان عوده رئیس ستاد ارتش، سرلشکر محمد المصطفی دبیرکل شورای عالی دفاع، محمد قبانی رئیس شورای عمران و توسعه لبنان، هاشم حیدر رئیس شورای جنوبی و زاهی شاهین مدیر اتاق عملیات مرکزی در دفتر نخست وزیری لبنان، نواف سلام را در این بازدید همراهی می‌کنند.

نواف سلام در زمان حضور در روستای زوطر غربی، پرچم لبنان را در میدان اصلی این روستا به اهتزاز درآورد.

نظامیان اسرائیلی روز گذشته در چارچوب توافق امضا شده با لبنان با میانجی گری امریکا، از روستای زوطر غربی خارج شدند و کنترل این منطقه را به نیروهای ارتش لبنان واگذار کردند.

...........
پایان پیام/ ۲۱۸

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha