بازدید نخست وزیر لبنان از روستای آزاد شده زوطر غربی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نواف سلام نخست وزیر و میشل منسّی وزیر دفاع لبنان صبح امروز چهارشنبه از روستای آزاد شده «زوطر غربی» در جنوب لبنان دیدن کردند.

به گزارش النشره، سرلشکر حسان عوده رئیس ستاد ارتش، سرلشکر محمد المصطفی دبیرکل شورای عالی دفاع، محمد قبانی رئیس شورای عمران و توسعه لبنان، هاشم حیدر رئیس شورای جنوبی و زاهی شاهین مدیر اتاق عملیات مرکزی در دفتر نخست وزیری لبنان، نواف سلام را در این بازدید همراهی می‌کنند.

نواف سلام در زمان حضور در روستای زوطر غربی، پرچم لبنان را در میدان اصلی این روستا به اهتزاز درآورد.

نظامیان اسرائیلی روز گذشته در چارچوب توافق امضا شده با لبنان با میانجی گری امریکا، از روستای زوطر غربی خارج شدند و کنترل این منطقه را به نیروهای ارتش لبنان واگذار کردند.

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