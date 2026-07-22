اربعین، موتور پیشران تمدن نوین اسلامی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هشتاد و نهمین جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین به منظور تبیین سیاست‌ها، راهبردها ، اهداف و ارائه برنامه‌های سازمان‌ها و نهادها برای مراسم اربعین ۱۴۰۵ در مجموعه حج و زیارت برگزار شد.

در این جلسه، که با حضور مهدی مصطفوی قائم‌مقام معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری، حجت‌الاسلام غلامرضا اباذری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق و مسئولان و نمایندگان ستاد مرکزی اربعین و دستگاهها و نهادهای همکار کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین، برگزار شد، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت در سخنرانی خود، اربعین را به عنوان «موتور پیشران» برای برنامه‌های دینی و معنوی توصیف کرد.

وی گفت: اربعین تنها یک مراسم سالانه نیست بلکه «موتور پیشرانی» برای تحولات دینی است که می تواند انسان را به سوی معرفت الهی سوق دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب تصریح کرد که این ظرفیت عظیم می‌تواند منجر به پاکسازی درونی افراد و ایجاد صفحات نورانی برای جهانیان شود.

وی بر ضرورت بهره‌برداری از ظرفیت‌های معنوی این رخداد برای پیشبرد اهداف دینی و تمدنی و تداوم سیره رهبری در خدمت به زائران تأکید و خاطرنشان کرد: برابر سخن امام هادی (ع) سرزمین کربلا ویژگی خاصی دارد و می‌تواند سکوی پرشی برای رسیدن به معرفت و هدایت الهی باشد.

سیره رهبری؛ الگویی برای خادمین

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با گرامیداشت یاد و فداکاری‌های رهبر شهید، تأکید کرد که زندگی ایشان تجسمی از فضایل الهی و انسانی بود که حتی بزرگان جهان اسلام، از جمله شهید سید حسن نصرالله، را مجذوب شخصیت ایشان می‌کرد.

وی افزود: رهبر شهید راه را برای ما روشن کردند تا با تاسی از ایشان، در مسیر خدمت به مردم و اقامه دین گام برداریم.

تحول در خدمات‌رسانی و نگاه تمدنی به اربعین

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با تقدیر از تلاش‌های کمیته فرهنگی و آموزشی و سایر کمیته‌های ستاد مرکزی اربعین، به تحولات گسترده در مناطق مرزی و پایانه‌ها اشاره کرد و گفت: پیاده‌روی اربعین با هیچ پیاده‌روی دیگری در جهان قابل مقایسه نیست، زیرا ریشه در اخلاص و فداکاری خاندان امام حسین(ع) دارد.

وی با اشاره به اینکه اخلاص ، اربعین را از سایر پیاده‌روی‌های جهان متمایز می‌کند، تداوم خدمت به زائران را در واقع تاسی از فداکاری و ایثاری دانست که رهبر شهید در طول زندگی خود داشت.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تأکید کرد که با توجه به پیوند میان اربعین و «تمدن نوین اسلامی» در دیدگاه مقام معظم رهبری، باید با بهره‌گیری از دانشگاهیان، نظریه‌پردازان و موج‌های فکری، برنامه‌هایی علمی و کاربردی‌تر برای سال آینده تدوین شود تا رضایت امام شهید را در پی داشته باشد.

پیش از سخنان نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، حجت الاسلام والمسلمین حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با ارائه گزارشی ، از اعزام حدود ۸ هزار مبلغ و مبلغه به عراق در موسم اربعین ۱۴۰۵ خبر داد.

وی گفت: این مبلغان با همکاری دستگاه‌ها و گروه‌های مردمی از پنجشنبه این هفته در مرزها، شهرهای عراق، سامرا، کاظمین، نجف و کربلا مستقر می‌شوند. همچنین ۱۵۰ مشاور مذهبی از اساتید دانشگاه و حوزه، مربیان کودک، راویان، شاعران، هنرمندان و گروه‌های سرود برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و مشاوره‌های خانوادگی در موکب‌ها حضور می‌یابند.

به گفته وی حدود ۱۰۰ قاری ممتاز نیز با همکاری شورای عالی قرآن، بیش از هزار محفل قرآنی را در دهها موکب با ظرفیت بالای ۲ هزار نفر برگزار خواهند کرد و مداحان و سخنرانان برجسته کشوری نیز برای مراسم اربعین امسال پیش‌بینی شده است.

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