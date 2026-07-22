به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش منابع نزدیک به دفتر نخستوزیر عراق، «علی الزیدی» روز پنجشنبه ۲۳ ژوئیه در رأس هیأتی متشکل از شماری از وزیران، مشاوران، استانداران، کارشناسان و فعالان اقتصادی راهی تهران خواهد شد. در جریان این سفر، وی با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران از جمله رئیسجمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر امور خارجه دیدار و درباره گسترش روابط دوجانبه و مسائل منطقهای گفتوگو خواهد کرد.
همچنین پیشبینی میشود در حاشیه این سفر، نشستهای تخصصی میان اعضای هیأتهای دو کشور برگزار و مجموعهای از توافقنامهها و یادداشتهای تفاهم در زمینههای حملونقل، انرژی، گردشگری، امنیت، ارتباطات، بهداشت، آموزش، کشاورزی و صنعت به امضا برسد. پیش از این نیز نخستوزیر عراق در دیدار با سفیر ایران در بغداد، بر ضرورت تقویت همکاریهای مشترک و هماهنگی در موضوعات مورد اهتمام دو کشور تأکید کرده بود.
روابط ایران و عراق از سال ۲۰۰۳ روندی رو به گسترش داشته و حجم مبادلات تجاری دو کشور به بیش از ۱۲ میلیارد دلار در سال رسیده است. همچنین رفتوآمد گسترده زائران، گردشگران، بازرگانان و دانشجویان میان دو کشور، نشاندهنده عمق مناسبات تهران و بغداد و جایگاه راهبردی این روابط در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است.
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