ترامپ از منظر حقوقی و شرعی محکوم به اعدام است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسدالله بادامچیان رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به جایگاه حقوقی دونالد ترامپ اظهار داشت: ترامپ تا زمان برگزاری انتخابات بعدی آمریکا، در صورت زنده ماندن، رئیس‌جمهور ایالات متحده است و پس از آن تنها یک شهروند آمریکایی خواهد بود.

وی با متهم کردن ترامپ به ارتکاب جرایم متعدد، گفت: ترامپ قاتل، مجرم، جنایتکار، دزد و یک تبهکار بین‌المللی است که به تمام این جرایم اقرار کرده است.

بادامچیان افزود: چون وی به‌صورت مکرر به اقدامات خود اعتراف کرده، نیازی به تشکیل دادگاه و صدور حکم قضایی برای اثبات اصل این جرایم وجود ندارد؛ زیرا اعترافات رسمی ترامپ در مقام مسئولیت، برای اثبات این جرایم کفایت می‌کند.

رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی ادامه داد: بر همین اساس، ترامپ مهدورالدم و جنایتکاری است که هر فردی او را به مجازات برساند، در واقع وظیفه اجرای قانون و مجازات‌های قضایی و سیاسی را انجام داده است.

وی همچنین تصریح کرد: دستگاه‌های قضایی آمریکا و سایر کشورهای جهان، بر اساس وظایف قانونی خود باید او را به‌دلیل جرایم ارتکابی به مجازات برسانند و در غیر این صورت، مرتکب ترک فعل شده‌اند.

بادامچیان با بیان اینکه ترامپ از منظر حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل در تمامی نظام‌های حقوقی، مستحق مجازات اعدام و پرداخت غرامت است، گفت: از نظر اسلام و حتی سایر ادیان الهی از جمله یهودیت نیز او به اعدام و پرداخت غرامت محکوم است.

وی مدعی شد: ترامپ قاتل رهبر و امام مسلمانان، امام شهید خامنه‌ای و خانواده شهید ایشان است و امکان ندارد بتواند از حکم اسلام در امان بماند؛ زیرا میلیون‌ها مسلمان، هرگاه به او دسترسی پیدا کنند، موظف به اجرای حکم درباره وی هستند.

رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در ادامه، ترامپ را مسئول کشته شدن کودکان بی‌گناه، از جمله دانش‌آموزان میناب، کودکان حاضر در بیمارستان‌ها و مدارس غزه، زنان، مردان، سالمندان، بیماران، خبرنگاران و همچنین تعدادی از فرماندهان و شخصیت‌های محور مقاومت دانست.

وی در این زمینه از سردار شهید قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس، سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه و یحیی سنوار به‌عنوان افرادی نام برد که ترامپ به نقش خود در شهادت آنان اذعان و حتی به آن افتخار کرده است.

بادامچیان در پایان تأکید کرد: ترامپ بر اساس تمام موازین حقوقی، قضایی، عرفی، دینی و همچنین حقوق مربوط به اولیای دم و آسیب‌دیدگان، جنایتکاری محکوم به اعدام است. خود ترامپ نیز متوجه این موضوع شده و اعلام کرده که همه قصد کشتن او را دارند و در نهایت، این خواست عمومی ملت‌ها اجرا خواهد شد؛ هرچند او در شدیدترین تدابیر حفاظتی قرار گیرد.

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