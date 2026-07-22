روبیو: کنترل ایران بر تنگه هرمز خطرناک است؛ آماده مذاکره هستیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «مارکو روبیو» روز چهارشنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در مانیل گفت مشروعیت‌بخشی به کنترل یک کشور بر یک گذرگاه بین‌المللی، دریافت عوارض عبور یا هدف قرار دادن کشتی‌ها، می‌تواند به رویه‌ای خطرناک در دیگر مناطق جهان، از جمله دریای چین جنوبی، تبدیل شود. وی مدعی شد ایران برای اعمال کنترل بر تنگه هرمز، مبنای حقوقی معتبری در اختیار ندارد.

واشنگتن همچنان بر مذاکره تأکید دارد

وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه ایالات متحده همچنان راه‌حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، گفت اگر ایران در مذاکرات جدی باشد، واشنگتن نیز با همان رویکرد وارد گفت‌وگو خواهد شد. روبیو در عین حال مدعی شد که تهران تاکنون رویکردی جدی در مذاکرات نداشته و هشدار داد در غیر این صورت، آمریکا برای حفاظت از منافع خود و متحدانش اقدام خواهد کرد.

ادامه تنش‌های نظامی و دریایی

اظهارات روبیو در شرایطی مطرح شده که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا از ادامه حملات به اهداف نظامی در داخل ایران برای یازدهمین شب متوالی خبر داده است. همزمان رسانه‌های ایرانی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در تهران، چابهار، کنارک و بوشهر گزارش داده‌اند. همچنین تشدید تنش‌ها در مسیرهای دریایی و تهدیدهای مرتبط با کشتیرانی در دریای سرخ، نگرانی‌ها درباره امنیت حمل‌ونقل دریایی را افزایش داده است.

دیدار با وزیر خارجه چین در حاشیه آسه‌آن

قرار است وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه نشست آسه‌آن با «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین نیز دیدار و درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کند. روبیو همچنین در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ائتلاف «کواد» شرکت خواهد کرد؛ نشستی که همزمان با افزایش تنش‌ها در دریای چین جنوبی برگزار می‌شود.

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