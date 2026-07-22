غرب کابل در فقدان آب و برق؛ زندگی هزاران خانواده در خطر است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در پایتخت افغانستان می‌گویند صدها هزار نفر در مناطق غربی کابل در گرمای شدید تابستان، دسترسی به آب و برق ندارند و این دو مشکل فوری، زندگی هزاران خانواده را به شدت تهدید می‌کند.

داوود ناظری، خبرنگار کابل، با تشریح وضعیت ساکنان دشت برچی که عمدتا شیعه هستند می‌گوید که برخی خانواده‌ها — از جمله خانواده خودش — برای خرید هزار لیتر آب حدود ۲۵۰ افغانی پرداخت می‌کنند، آن هم پس از چند روز انتظار و در نوبت بودن.

او علت اصلی این بحران را هجوم گسترده جمعیت در یک سال اخیر می‌داند؛ افرادی که از استان‌ها و مناطق اطراف به کابل آمده و در آنجا ساکن شده‌اند.

به گفته این خبرنگار، کمبود آب به حدی رسیده که برخی از خانواده‌ها به دلیل نبود آب، برای نماز مجبور به تیمم هستند.

داوود ناظری سه چالش اصلی ساکنان غرب کابل را قحطی آب، بی‌برقی و بیکاری عنوان کرد و افزود: مردم از یک سو در گرمای شدید بدون آب و برق هستند و از سوی دیگر، بیکاری روزافزون فشار سنگینی بر خانواده‌ها وارد کرده است.

او به مردم توصیه کرد که دیگر زندگی راحتی در کابل وجود ندارد و بهتر است در مناطق بومی خود بمانند.

در همین حال، برخی از ساکنان غرب کابل معتقدند که اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، پایتخت افغانستان تا ده سال آینده به شهری متروکه تبدیل خواهد شد. این چالش‌ها در حالی تشدید شده که هیچ حکومتی در افغانستان به طور جدی به دنبال حل مشکلات زیربنایی مردم نبوده است.

عادلی، یکی از ساکنان کابل، گفت: خانواده‌هایی که در استان‌های خود خانه دارند، بهتر است کابل را ترک کنند و به زندگی بدون این نگرانی‌ها بازگردند.

این شهروند غرب کابل تأکید کرد که در پایتخت با کمبود شدید آب و قطعی مکرر برق، امکانات رفاهی تقریباً به صفر رسیده و زندگی روزبه‌روز سخت‌تر و دشوارتر می‌شود.

از سوی دیگر، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویر از مشکلات مردم غرب کابل می‌گویند انگار دشت برچی دیگر به افغانستان تعلق ندارد و هیچ‌کس حاضر نیست به این بحران‌ها توجه کند. تنها چیزی که از «حکومت» دیده می‌شود، گرفتن مالیات و تخریب خانه‌های مردم به بهانه طرح‌های جاده‌سازی است.

موسی نظری، یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، از بزرگان محلی انتقاد کرد که نه تنها برای حل مشکلات مردم غرب کابل کاری انجام نمی‌دهند، بلکه در تخریب خانه‌های مردم توسط شهرداری کابل نیز همکاری می‌کنند.

گفتنی است غرب کابل با اکثریت شیعه‌نشین، یکی از پرجمعیت‌ترین و متراکم‌ترین مناطق پایتخت افغانستان است. با افزایش شدید جمعیت، چالش‌های روزمره ساکنان نیز حادتر شده است.

این ازدحام پس از آن بیشتر شد که خانواده‌های شیعه به دلیل بیکاری، خشکسالی‌های پیاپی و مشکلات دیگر از مناطق مرکزی افغانستان به غرب کابل مهاجرت کردند که این مهاجرت، ذخایر آبی منطقه را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی توان خرید آب را ندارند و ناچارند از آب‌های زیرزمینی غیربهداشتی استفاده کنند.

علاوه بر این، گزارش‌هایی وجود دارد که حکومت طالبان اجازه حفر چاه‌های عمیق را به مردم غرب کابل نمی‌دهد و این سیاست، بحران کمبود آب را بیش از پیش تشدید کرده است.

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