به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ خانم اعتمادی، مربی جمعیت هلالاحمر، در گفتوگو با خبرنگار ابنا با ارائه مجموعهای از توصیههای بهداشتی و درمانی، مهمترین راهکارهای حفظ سلامت زائران در مسیر پیادهروی اربعین را تشریح کرد و بر ضرورت پیشگیری از گرمازدگی، جبران آب و املاح بدن، تغذیه مناسب و مدیریت زمان حرکت در مسیرهای زیارتی تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط آبوهوایی عراق در ایام اربعین اظهار داشت: یکی از مهمترین چالشهای مسیر پیادهروی اربعین، گرمای شدید هواست. در حالی که در برخی شهرهای ایران هوا معتدل است، در مسیرهای عراق دمای هوا گاهی به ۴۵ تا ۵۰ درجه سانتیگراد میرسد و همین موضوع میتواند بدن را بهشدت در معرض خطر قرار دهد.
اعتمادی با بیان اینکه دمای طبیعی بدن بین ۳۶ تا ۳۸ درجه است، افزود: زمانی که این تعادل به هم بخورد، بدن وارد مرحله گرمازدگی میشود و اگر دمای بدن بیش از حد افزایش یابد، ممکن است آسیبهای جدی به سلولهای بدن وارد شود. بیاشتهایی، ضعف، سرگیجه و سردرد از مهمترین علائم گرمازدگی هستند که زائران باید آنها را جدی بگیرند. کودکان و سالمندان نیز بیش از سایر افراد در معرض این خطر قرار دارند و نیازمند مراقبت بیشتری هستند.
مربی جمعیت هلالاحمر با تأکید بر ضرورت جبران آب و املاح بدن گفت: بسیاری تصور میکنند نوشیدن آب بهتنهایی برای جلوگیری از گرمازدگی کافی است، در حالی که بدن هنگام تعریق علاوه بر آب، املاح مهمی مانند سدیم و پتاسیم را نیز از دست میدهد و تنها نوشیدن آب نمیتواند این کمبود را جبران کند.
وی ادامه داد: به همین دلیل توصیه میشود زائران حتماً از محلول ORS استفاده کنند؛ البته نه بهصورت یکباره، بلکه جرعهجرعه در طول مسیر. اگر این محلول در دسترس نبود، میتوان از ترکیب آب، مقدار کمی نمک، شکر و آبلیمو بهعنوان یک سرم طبیعی برای جلوگیری از گرمازدگی و کاهش ضعف و سردرد استفاده کرد. همچنین نوشیدنیهای سنتی مانند خاکشیر نیز در این زمینه بسیار مؤثر هستند.
اعتمادی با اشاره به اهمیت تغذیه سالم در ایام اربعین اظهار کرد: زائران تا حد امکان از مصرف غذاهای چرب و سرخکرده که فشار بیشتری به بدن وارد میکنند، پرهیز کنند و در مقابل، از میوهها و سبزیجات، بهویژه موز، طالبی و گوجهفرنگی که سرشار از پتاسیم هستند، استفاده کنند.
وی افزود: مصرف خرما، بیسکویتهای ساده و خوراکیهای سبک نیز میتواند علاوه بر تأمین انرژی، از بروز ضعف و سردرد جلوگیری کند و برای افرادی که مستعد میگرن هستند نیز مفید باشد.
این مربی هلالاحمر همچنین توصیه کرد زائران از نوشابهها، نوشیدنیهای گازدار و نوشیدنیهای حاوی کافئین مانند چای پررنگ و قهوه تا حد امکان استفاده نکنند، زیرا این نوشیدنیها موجب کمآبی بدن میشوند. همچنین بهتر است به جای آب بسیار سرد، از آب همدما با محیط یا ولرم استفاده شود.
اعتمادی با تأکید بر انتخاب پوشش مناسب گفت: زائران لباسهای نخی، سبک و گشاد بپوشند و برای محافظت از پوست در برابر نور مستقیم خورشید از چفیه یا پارچه نازک استفاده کنند. همچنین استفاده از کلاه، عینک آفتابی و در صورت امکان چتر یا سایهبان میتواند در کاهش آثار گرمای شدید مؤثر باشد.
وی ادامه داد: توصیه میشود زائران بار سبک همراه داشته باشند تا فشار کمتری به بدن وارد شود و همچنین زمان حرکت خود را بهگونهای تنظیم کنند که در ساعات اوج گرما، یعنی حوالی ظهر تا بعدازظهر، در موکبها استراحت کرده و مسیر پیادهروی را بیشتر در ساعات خنکتر صبح زود، عصر یا شب ادامه دهند.
مربی جمعیت هلالاحمر در پایان خاطرنشان کرد: اگر زائری دچار علائم گرمازدگی یا سردرد شدید شد، باید بلافاصله در مکانی خنک استراحت کرده، مایعات مناسب مصرف کند و در صورت نیاز به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه کند.
وی با اشاره به آمادگی مراکز درمانی هلالاحمر در عراق افزود: خوشبختانه جمعیت هلالاحمر در مسیر پیادهروی اربعین و بهویژه در شهرهای نجف و کربلا حدود شش مرکز درمانی فعال و چندین موکب امدادی مستقر کرده است که پزشکان و نیروهای درمانی در آنها آماده خدمترسانی به زائران هستند.
اعتمادی ابراز امیدواری کرد با رعایت این توصیههای ساده اما کاربردی، زائران بتوانند سفری ایمن، سالم و همراه با آرامش را تجربه کرده و با سلامت کامل این زیارت معنوی را به پایان برسانند.
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