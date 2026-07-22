به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ دکتر مسعود نصرتی، رئیس کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین کشور، در گفتوگو با خبرنگار ابنا، با اشاره به برنامههای عمرانی و زیرساختی اربعین حسینی اظهار داشت: در حوزه زیرساخت، تمرکز ما بر شش مرز رسمی کشور شامل مرزهای استانهای ایلام، خوزستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی است، مرزهایی که محل تردد میلیونی زائران اربعین هستند و در میان آنها مرز مهران بیشترین حجم ورود و خروج زائران را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: کمیته زیرساخت ستاد اربعین تلاش میکند پروژههایی را اجرا کند که ماندگار و پایدار باشند؛ به این معنا که اقدامات عمرانی تنها برای ایام اربعین نباشد، بلکه در تمام طول سال مورد استفاده مردم قرار گیرد و هر سال بر کیفیت و ظرفیت آنها افزوده شود.
نصرتی با بیان اینکه شهرداریها و دهیاریهای استانهای مرزی نقش اصلی را در اجرای این پروژهها بر عهده دارند، تصریح کرد: با همکاری معاونان عمرانی استانداریها، شهرداران و دهیاران، پروژههای مصوب بهصورت مرحلهای اجرا و تکمیل میشوند تا هر سال نسبت به سال قبل امکانات بیشتری در اختیار زائران قرار گیرد.
رئیس کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین با اشاره به مهمترین طرحهای در حال اجرا گفت: توسعه پارکینگهای دائمی، احداث و افزایش سایبانها، بهسازی جادههای منتهی به مرزها، اجرای سیستمهای روشنایی، نصب مهپاشها برای کاهش اثر گرمای هوا، احداث سرویسهای بهداشتی ثابت، ایجاد سردخانهها، استقرار خودروهای یخچالدار و ارتقای سایر خدمات رفاهی از جمله پروژههایی است که بهصورت مستمر در حال اجراست.
وی خاطرنشان کرد: اگر وضعیت مرزها را با هشت تا ده سال گذشته مقایسه کنیم، بهروشنی میتوان مشاهده کرد که تعداد پارکینگها، سایبانها، سرویسهای بهداشتی، امکانات سرمایشی و سایر زیرساختها بهطور قابل توجهی افزایش یافته و کیفیت خدمات نیز ارتقا پیدا کرده است.
نصرتی با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای اربعین امسال اظهار داشت: امسال نیز تقسیم کار میان شش استان مرزی بر اساس پروژههای مصوب انجام شده و هر استان مسئولیت اجرای بخش مشخصی از طرحهای زیرساختی را بر عهده دارد.
رئیس کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین در پاسخ به این پرسش که آیا این خدمات در خاک عراق نیز اجرا میشود یا خیر، تصریح کرد: مأموریت کمیته زیرساخت صرفاً در داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و تمامی پروژههایی که اجرا میشود، مربوط به شهرداریها، دهیاریها و دستگاههای اجرایی داخل کشور است.
وی در پایان تأکید کرد: نگاه ما به اربعین، نگاه مقطعی و دوماهه نیست؛ بلکه معتقدیم اربعین یک برنامه ۳۶۵ روزه است و همه زیرساختهایی که ایجاد میشود، علاوه بر خدمترسانی به زائران در ایام اربعین، در سایر ایام سال نیز در اختیار مردم مناطق مرزی قرار خواهد داشت و زمینه توسعه پایدار این مناطق را فراهم میکند.
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