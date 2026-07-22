هیچ نگرانی بابت تأمین آب و برق در مرزهای اربعین وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر سید یعقوب مرادی، رئیس کمیته تأمین آب و برق پایدار ستاد مرکزی اربعین، در گفتوگو با خبرنگار ابنا با تشریح آخرین اقدامات این کمیته برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی اظهار داشت: در مرزهای خروجی و ورودی کشور، بهویژه با برنامهریزیهای انجامشده در سالهای اخیر و تکمیل پروژهها برای اربعین امسال، زیرساختهای مناسبی در حوزه تأمین آب، برق پایدار، شبکه فاضلاب و آبرسانی ایجاد شده است.
وی افزود: برای اربعین ۱۴۰۵ نیز تمامی برنامهریزیهای لازم انجام شده و خوشبختانه در زمینه تأمین پایدار آب و برق هیچ مشکلی پیشبینی نمیشود.
مرادی با اشاره به تأکید وزیر نیرو بر تأمین برق پایدار در ایام اربعین گفت: وزیر نیرو دستور دادهاند که در مرزهای خروجی و ورودی کشور، خاموشیهای برنامهریزی شده اعمال نشود تا زائران بتوانند بدون دغدغه از خدمات موجود استفاده کنند.
رئیس کمیته تأمین آب و برق پایدار ستاد مرکزی اربعین با تأکید بر نقش زائران در مدیریت مصرف اظهار داشت: انتظار ما این است که زائران عزیز نیز فرهنگ صحیح مصرف را رعایت کنند؛ بهویژه در استفاده از سیستمهای سرمایشی مواکب، به گونهای که در ساعات کمتردد یا زمانی که جمعیت کاهش یافته است، از روشن بودن بیدلیل همه کولرهای گازی خودداری شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه امکانات لازم برای تأمین آب پایدار، شبکه فاضلاب و برق در مرزها فراهم شده و نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد.
مرادی یکی از مهمترین توصیههای ستاد اربعین را مدیریت زمان تردد زائران عنوان کرد و گفت: تأکید ما این است که زائران تا حد امکان در ساعات خنک شبانهروز، مانند اول صبح، پس از غروب آفتاب یا ساعات شب، مسیر پیادهروی را طی کنند تا علاوه بر کاهش فشار گرمای هوا، مصرف آب نیز کمتر شده و احتمال گرمازدگی کاهش یابد.
وی افزود: برای رفاه زائران، مهپاشها، سایبانها و سایر امکانات سرمایشی به میزان کافی در پایانههای مرزی و مسیرهای منتهی به مرزها پیشبینی و مستقر شده است.
رئیس کمیته تأمین آب و برق پایدار ستاد مرکزی اربعین با اشاره به خدمات آبرسانی در مرزها گفت: علاوه بر توزیع آبهای بستهبندیشده، آبسردکنهای کاملاً بهداشتی نیز در پایانههای مرزی نصب شده است تا زائران بتوانند از آب آشامیدنی سالم و خنک استفاده کنند.
وی تأکید کرد: آب مصرفی در پایانهها، چه آب لولهکشی و چه آبهای بستهبندی، بهصورت مستمر توسط آزمایشگاههای سیار مورد بررسی و کنترل قرار میگیرد تا از سلامت و کیفیت آن اطمینان کامل حاصل شود.
مرادی در ادامه با درخواست از زائران برای مدیریت مدت زمان حضور در عتبات عالیات اظهار داشت: از همه زائران عزیز تقاضا داریم سفر خود را تا حد امکان کوتاهتر برنامهریزی کنند. سفر اربعین با سایر سفرهای زیارتی تفاوت دارد و همانگونه که زائران عراقی نیز پس از زیارت در کوتاهترین زمان به شهرهای خود بازمیگردند، زائران ایرانی نیز با مدیریت زمان حضور، این فرصت را برای دیگر مشتاقان زیارت فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: هرچه زمان توقف زائران مدیریتشدهتر باشد، امکان خدماترسانی بهتر و روانتر به سایر زائران نیز فراهم خواهد شد.
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