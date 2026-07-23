«باید برخاست» را فقط برای انجام تکلیف خواندم/ آرزویم ساخت اثری برای فتح قدس است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ محسن محمدی‌پناه، مداح اهل‌بیت(ع) و خواننده نماهنگ ماندگار «باید برخاست»، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا، از شکل‌گیری این اثر، بازتاب گسترده آن در میان مردم و آرزوی خود برای تولید اثری درباره فتح قدس سخن گفت.

وی که ۴۲ سال دارد و اهل یزد است، درباره چگونگی شکل‌گیری این نماهنگ اظهار کرد: این اثر را در محرم سال گذشته و تنها با نیت انجام تکلیف تولید کردیم و اصلاً تصور نمی‌کردیم تا این اندازه دیده شود و به دل مردم و مؤمنان بنشیند، به‌ویژه اینکه امروز در این برهه حساس و تاریخی دوباره مورد توجه قرار گرفته است.

محمدی‌پناه با اشاره به زمان تولید این اثر افزود: نماهنگ "باید برخاست" در محرم سال گذشته خوانده شد. شعر آن سروده آقای مروستی‌زاده است و ملودی نیز با همکاری مشترک ساخته شد.

وی ادامه داد: بعد از انتشار این اثر، افراد زیادی آن را بازخوانی کردند و حتی نسخه عربی آن نیز اجرا شد. ملودی و شعر این اثر به لطف خدا ماندگار شد و در تجمعات شبانه، میدان‌ها، خیابان‌ها و مراسم مختلف شاهد بودیم که مردم با آن هم‌خوانی می‌کردند. از طریق تلویزیون و رادیو نیز بسیاری این اثر را زمزمه می‌کردند و از آن تأثیر می‌گرفتند.

این مداح اهل‌بیت(ع) درباره احساس خود از استقبال مردم گفت: وقتی حال خوب مردم را دیدم، تنها چیزی که بر زبانم جاری شد، شکر خدا بود.

وی در پاسخ به این سؤال که در آن لحظات چه دعایی از خداوند داشته است، اظهار کرد: هر کاری مزدی دارد و اگر پایان آن شهادت یا ختم به خیر شدن نباشد، فایده‌ای ندارد. امیدوارم این مسیر به یک مزد خوب و با دعای مردم ختم شود.

محمدی‌پناه با بیان اینکه هنوز ابعاد واقعی تأثیرگذاری این اثر را به‌طور کامل درک نکرده است، افزود: به لطف خدا این نماهنگ در جاهای مختلف شنیده شده و افراد زیادی پیام می‌دهند و اظهار لطف می‌کنند. در برابر همه این محبت‌ها، چیزی جز شکر خدا نمی‌توان بر زبان آورد.

وی در پایان، بزرگ‌ترین آرزوی خود را تولید اثری برای آزادی قدس شریف عنوان کرد و گفت: آرزوی من این است که روزی بتوانیم برای فتح قدس اثری ماندگار تولید کنیم.

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