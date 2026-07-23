به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نهضت آزادی بحرین در بیانیهای اعلام کرد: در حالی که رژیم آل خلیفه جنگ خود را علیه جمعیت بومی و اکثریت شیعه ادامه میدهد، اخیراً اعلام کرده است اداره اوقاف شیعه را که صد سال قدمت دارد، تصاحب میکند.
آل خلیفه همچنین از اکتبر ۲۰۲۴ نماز جمعه مرکزی در مسجد الصادق در شهر الدراز را ممنوع کردهاند. بومیان اکنون برای دفاع از خود قیام و از جامعه بینالمللی درخواست کردهاند تا برای متوقف کردن آنچه که آنان نسلکشی فرهنگی میدانند، اقدام کنند. به طور خاص، آنان به ماده ۲ قانون نسلکشی سازمان ملل استناد میکنند و از مدافعان رژیم در واشنگتن و لندن میخواهند که برای متوقف کردن این نسلکشی مذهبی اقداماتی انجام دهند. سکوت گزینه مناسبی نیست، زیرا بومیان، خود را هدف اشغالگران خلیفهای میبینند که مدتهاست قصد محو هویت تاریخی کشور را دارند.
سرکوب اخیر نهادهای مذهبی، علما، نوحه خوانان و فعالان در بحرین تشدید شده و در دو هفته گذشته دهها بحرینی بومی دستگیر و در بازداشتگاهها شکنجه شدهاند.
سرکوبهای اخیر اندکی پس از حمله آمریکا به ایران آغاز شد و مردان، زنان، کودکان، علمای مذهبی، نوحهخوانان، خوانندگان، وبلاگنویسان، روزنامهنگاران و ورزشکاران را هدف قرار داد. چند روز پیش، احمد جعفر، زندانی سیاسی، در یک کیوسک تلفن در داخل زندان بدنام "جو" مورد حمله قرار گرفت و به شدت مجروح شد. مهاجمان دو زندانی عادی بودند که ممکن است از آنان خواسته شده بود این حمله را انجام دهند. احمد جعفر سه سال پیش توسط مقامات هلندی در تصمیمی که توسط مجلس اروپا مورد انتقاد قرار گرفت و اعتبار هلند را لکهدار کرد، تحویل داده شده بود.
این هفته، یک دادگاه آل خلیفه دو بحرینی زیر سن قانونی از شهر سماهیج را به حبس طولانی مدت محکوم کرد. مهدی المؤدّن در دو پرونده جداگانه به شش سال زندان محکوم شد، در حالی که علی حسین الحیکی در یک پرونده به سه سال زندان محکوم شد. این دو نفر در پایان یک مراسم مذهبی در منامه به مناسبت شهادت امام حسین دستگیر شدند.
دادگاه همچنین یک بحرینی بومی را به دو سال زندان و جریمه نقدی محکوم کرد. احمد النجار به دعوت به حضور در دسته عزاداری مذهبی بدون مجوز متهم شد و چندین جوان دیگر به جرم شرکت در راهپیمایی مذهبی بازداشت شدند.
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