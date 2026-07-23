به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هادی محمود نژاد قائم مقام تولیت آستان مقدس بانوی کرامت در امور موکب حرم مطهر در عمود ۱۰۸۰ در دیدار با آیت الله سید محمد سعیدی با اشاره به روند خدمت رسانی مواکب متعلق به آستان مقدس گفت: خادمان هم در حرم داخل حرم مطهر به عنوان عمود ۱ و هم در مسیر نجف به کربلا در عمود ۱۰۸۰با تمام توان آماده خدمتگزاری به زائران اربعین هستند.

وی با بیان اینکه تیم پیشرو جهت آماده سازی بستر خدمت در عمود ۱۰۸۰ اعزام شده و تمامی مقدمات امر هم در عمود ۱ و هم در عمود ۱۰۸۰ فراهم شده است، افزود: یکی از ابعاد مهمی که امسال در مواکب مربوط به حرم به صورت ویژه دنبال خواهد شد بحث تبیین شخصیت امام شهید در حوزه استکبار ستیزی و شناخت چهره واقعی دشمنان خبیث و جنایتکار و شناساندن و رساندن صدای مظلومیت و شجاعت جبهه اسلام به گوش جهانیان است.

مدیر موکب حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در عمود ۱۰۸۰ تأکید کرد: هلال احمر استان قم همکاری نزدیکی با آستان مقدس دارد و در موکب نیز حضور خواهند داشت و شبکه افق نیز پوشش رسانه ای موکب را انجام خواهد داد.

در ادامه نیز حجت الاسلام صفر فلاحی مدیرعالی حرم بانوی کرامت با اشاره به روند خدمت‌ رسانی خادمان در داخل و محیط پیرامونی حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: خدمت گزاری در موکب به سال یازدهم رسیده است و امسال نیز با روحیه همدلی و همکاری که به شکل ویژه شکل گرفته است خدمات رسانی انجام خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه زائران اربعینی هم در مسیر رفت و هم در مسیر برگشت به زیارت حرم بانوی کرامت مشرف می شوند اقدامات لازم در راستای خدمتگزاری همه جانبه فراهم شده است.

فلاحی در پایان گفت: امسال به صورت ویژه موضوع شخصیت شناسی قائد شهید و پیام انقلاب اسلامی در مواکب انجام خواهد شد و برنامه‌های فرهنگی، درمانی و … نیز با برنامه ریزی دقیق صورت می‌گیرد.

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