به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرتضی آقایی، معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت، در گفتوگو با خبرنگار ابنا با اشاره به آغاز ثبتنام زائران اربعین از نهم تیرماه اظهار داشت: ثبتنام زائران اربعین سال جاری از طریق سامانه سماح آغاز شده و تاکنون تعداد ثبتنامکنندگان از مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عبور کرده است. همچنین موج مشتاقان زیارت در مرزهای خروجی کشور در حال افزایش است و به تدریج سفرهای اربعین آغاز شده و پیشبینی میشود طی یکی دو روز آینده با افزایش تردد در مرزها مواجه باشیم.
وی با بیان اینکه ثبتنام در سامانه سماح مبنای اصلی برنامهریزی تمامی کمیتههای ستاد مرکزی اربعین است، افزود: تمام اطلاعاتی که زائران در این سامانه ثبت میکنند، مبنای برنامهریزی برای ایجاد امکانات و خدمات مورد نیاز زائران است؛ از این رو ثبتنام در سامانه سماح از اهمیت ویژهای برخوردار است.
معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت تصریح کرد: زائران برای بهرهمندی از پوششهای بیمهای و خدمات درمانی نیز باید حتماً در این سامانه ثبتنام کنند. اگرچه ممکن است در برخی مرزها هنگام خروج کنترل ثبتنام صورت نگیرد، اما زائران به این باور رسیدهاند که ثبتنام در سامانه سماح یکی از الزامات قطعی سفر اربعین است.
آقایی با اشاره به شرایط خاص سفر اربعین گفت: سفر اربعین با توجه به گرمای هوا، تراکم جمعیت در مسیرها و اماکن زیارتی، احتمال بروز گرمازدگی، بیماری یا حوادث را افزایش میدهد؛ بنابراین ثبتنام در سامانه سماح موجب میشود در صورت نیاز، زائران و خانوادههای آنان بتوانند از خدمات بیمهای و درمانی پیشبینیشده بهرهمند شوند.
وی درباره آمار ثبتنامکنندگان نیز اظهار داشت: تاکنون حدود ۵۸ درصد ثبتنامکنندگان را آقایان و ۴۲ درصد را بانوان تشکیل میدهند. همچنین ۵۸ درصد زائران مرز مهران، ۲۵ درصد مرز شلمچه و ۱۱ درصد مرز خسروی را برای خروج از کشور انتخاب کردهاند.
معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با توصیه به زائران برای انتخاب مرز خسروی گفت: از زائرانی که هنوز مرز خروج خود را انتخاب نکردهاند، درخواست میکنیم تا حد امکان مرز خسروی را جایگزین مرز مهران کنند. شرایط آبوهوایی مرز خسروی در این ایام مناسبتر است و امکانات ایجادشده در هر دو سوی مرز، چه در ایران و چه در عراق، بسیار مطلوب بوده و زائران با سهولت بیشتری میتوانند از این مرز عبور کنند.
وی ادامه داد: بسیاری از زائران سفر خود را با زیارت کاظمین آغاز میکنند و پس از آن به سامرا، نجف و سپس مسیر پیادهروی اربعین و در نهایت کربلای معلی میروند. از این جهت، مرز خسروی نزدیکترین مسیر به شهر کاظمین است و زائران در زمان کوتاهتری به این شهر خواهند رسید.
آقایی در پاسخ به پرسشی درباره امکان ورود و خروج از مرزهای مختلف نیز تصریح کرد: هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و زائران میتوانند از یک مرز خارج و از مرز دیگری وارد کشور شوند. به همین دلیل در سامانه سماح دو بخش مجزا برای انتخاب مرز خروج و مرز ورود پیشبینی شده است.
وی درباره تأمین ارز زائران نیز گفت: اطلاعات ثبتنامکنندگان از طریق سامانه سماح به بانک مرکزی و سپس بانکهای عامل ارسال میشود و زائران میتوانند با مراجعه به بانکهای عامل ارز خود را دریافت کنند. البته بانکها برای کاهش ازدحام، سامانههای نوبتدهی و ثبت درخواست را فعال کردهاند؛ برای نمونه بانک ملی این امکان را فراهم کرده است که زائران پیش از مراجعه، زمان دریافت ارز را تعیین کنند تا بدون معطلی خدمات دریافت کنند.
وی در ادامه با تشریح پوششهای بیمهای زائران اربعین گفت: بر اساس قرارداد منعقدشده با شرکت بیمه ایران، هزینه بیماریهای سرپایی و پاراکلینیکی تا سقف ۳۰ میلیون تومان، هزینه بستری تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان، غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی تا سقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، فوت به هر علت ۵۰۰ میلیون تومان و فوت ناشی از حادثه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت میشود که در مجموع در صورت فوت ناشی از حادثه، دو میلیارد تومان به وراث پرداخت خواهد شد.
آقایی در عین حال ابراز امیدواری کرد که تمامی زائران در سلامت کامل این سفر معنوی را به پایان برسانند و افزود: امیدواریم هیچیک از زائران به استفاده از این خدمات نیاز پیدا نکنند.
وی همچنین از راهاندازی نرمافزار جامع همیار اربعین خبر داد و گفت: این نرمافزار حاصل بیش از ۱۰ سال تجربه خدمترسانی در اربعین است و امکانات متعددی از جمله مسیریابی، معرفی مواکب، پایگاههای درمانی، هلالاحمر، مراکز کنسولی، مراکز امدادی، راهنمای اماکن زیارتی، محتوای فرهنگی و معنوی، دسترسی به رادیو اربعین، امکان ارسال ۵۰ پیامک رایگان و همچنین قابلیت شناسایی موقعیت همراهان در سفرهای گروهی را در اختیار زائران قرار میدهد.
معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت در پایان بار دیگر بر ثبتنام بهموقع در سامانه سماح، انتخاب مرزهای کمتردد مانند خسروی و پرهیز از موکول کردن ثبتنام به روزهای پایانی تأکید کرد و گفت: این اقدامات علاوه بر تسهیل سفر زائران، امکان برنامهریزی دقیقتر برای ارائه خدمات مطلوب در ایام اربعین را فراهم خواهد کرد.
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