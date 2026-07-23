پیام سپاه به مردم اردن: حق قانونی ما است که دشمن متجاوز و قاتل فرزندانمان را هدف قرار دهیم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به مردم اردن اعلام کرد: در روز گذشته، مردم داغدار میناب باقی‌مانده قطعات اجساد فرزندان دانش‌آموز خودشان را تشییع کردند. جنایات آمریکا ادامه دارد و بخشی از آن با استفاده از پایگاه‌های آمریکا در خاک اردن صورت می‌گیرد و این حق قانونی و شرعی و منطقی ماست که متجاوز به کشورمان و قاتل فرزندانمان را از هر جایی که حمله می‌کند هدف قرار دهیم.

روابط عمومی سپاه پاسداران روز پنجشنبه در اطلاعیه شماره ۴۵ خطاب به مردم اردن تصریح کرد:

بسم‌الله قاصم الجبارین

قاتلوهم حتی لا تکون فتنه

مردم شریف و نجیب و اردن؛

برادران مجاهد شما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در تنبیه ارتش کودک‌کش آمریکا و پاسخ به تجاوزهای مکرر به خاک جمهوری اسلامی ایران، با حملات برق‌آسا به پایگاه‌های آمریکایی، یک رادار سامانه پدافند موشکی تاد آمریکا را منهدم کردند.

همچنین یک سامانه پاتریوت و یک رادار C-RAM نیز هدف قرار گرفته و منهدم شد و مخازن سوخت این پایگاه آمریکایی به آتش کشیده شد.

همچنین یک انبار بزرگ تجهیزات بالگردی و یک سوله تعمیرات و نگهداری بالگردها به آتش کشیده و تخریب شدند.

گاهی گفته می‌شود ایران با حملات خود استقلال، تمامیت ارضی و سیادت کشورها را هتک کرده است، در حالی که چنین قضاوتی کاملاً نادرست است. از نظر ما استقلال، تمامیت ارضی و سیادت دولت شما کاملاً محترم است.

پایگاه آمریکایی در کشورها چگونه جایی است؟ جایی که بدون کنترل مرزبانی شما آمریکایی‌ها و هر کسی که آنها بخواهند، گاهی زندانیانی از کشورهای دیگر به آنجا وارد می‌شوند و خارج می‌شوند، دژبان ارتش آمریکا انضباط آنجا را برقرار می‌کند نه دژبان ارتش شما، قاضی آمریکایی در مورد جنایاتی که آنجا رخ می‌دهد حکم می‌کند نه قاضی شما، قانون آمریکایی در آنجا حاکم است نه قانون شما، نه فقط نظامیان شما حتی وزیر دفاع شما بدون اجازه دژبان آمریکا حق ورود به آنجا را ندارد.

پس این آمریکاست که تمامیت ارضی و سیادت شما را هتک کرده است و نه ما. ما داریم به زمین‌هایی که توسط ارتش آمریکا اشغال شده حمله می‌کنیم. ارتشی که جز جنایت هیچ کاری بلد نیست.

در روز گذشته، مردم داغدار میناب باقی‌مانده قطعات اجساد فرزندان دانش‌آموز خودشان را که در جستجوی زیر آوارها کشف شده بود را تشییع و به اجساد آنها در قبور ملحق کردند. آنها ۱۶۸ دانش‌آموز بودند که روز اول این جنگ در حمله ارتش کودک‌کش آمریکا به شهادت رسیدند و این جنایت‌ها ادامه دارد و بخشی از آن با استفاده از پایگاه‌های آمریکا در خاک اردن صورت می‌گیرد و این حق قانونی و شرعی و منطقی ماست که متجاوز به کشورمان و قاتل فرزندانمان را از هر جایی که حمله می‌کند هدف قرار دهیم.

از همکاری شما تشکر می‌کنیم.

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