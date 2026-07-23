عضو ارشد انصارالله: سرنوشت »فرعون و قارون« در انتظار رژیم سعودی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد الفرح، عضو برجسته دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تصریح کرد که آنچه امروز دولت این کشور انجام میدهد، بدون استثناء به نفع هر یمنی است.
سیاستهای آلسعود؛ تضعیف یمن از دوران عبدالعزیز
وی افزود: «عربستان دشمن همه است و سیاستهایش از دوران عبدالعزیز آلسعود بر تضعیف یمن، بهزانو درآوردن آن و تلاش برای تسلط بر این کشور استوار بوده است».
اگر حوثیها نبودند، عربستان یمن را میبلعید
این عضو انصارالله ادامه داد: «سوگند به خداوندی که آسمانها را بدون ستون برافراشت، اگر کسانی که شما آنها را "حوثی" مینامید و همراهانشان از قبایل یمن، ارتش یمن و مردم آزاد آن نبودند، عربستان تمام یمن را میبلعید، بر مزدوران خود مسلط میشد و با هر کس از قبایل یا احزاب که سر برمیآورد، چنان رفتار میکرد که با مزدور شورای انتقالی کرد.
و آنگاه دیگر پشیمانی سودی نمیبخشید.در این حالت، چه کسی میماند که جرأت کند با سیاستهای آلسعود در یمن مخالفت کند؟ عربستان در دوران دولتهای پیشین با یمن چنین میکرد».
دعوت به اتحاد ملی و تکیه بر ثروتهای یمن
وی خطاب به همه مردم و احزاب یمن ادامه داد: «بیایید همگی متحد شویم و مظلومیت بزرگ خود در برابر دشمن سعودی را بازگو کنیم؛ ما یمنیها با یکدیگر به توافق خواهیم رسید و ثروتهای یمن برای همه ما کافی خواهد بود و ما را از تمام کشورهای جهان ثروتمندتر خواهد ساخت، بدون آنکه نیازی به گدایی از مزدوران در پایتختهای کشورهای حوزه خلیج [فارس] و غرب باشد. هر کس میخواهد از طریق مزدوری و همکاری با خارج امرار معاش کند، بدون بازگشت، به سراغ اربابان یهودی خود برود؛ و هر کس که میفهمد، [میداند که] یمن برای همه گنجایش دارد».
وی امروز نیز در واکنش به تداوم لجاجت سعودیها و اصرار آنها بر ادامه محاصره و تجاوز ۱۱ ساله علیه یمن، تاکید کرد که سنن الهی در مورد ظالمان تغییرناپذیر است و پافشاری بر ظلم و تکبر، چیزی جز زیان و شکست برای آنها نخواهد داشت.
سرنوشت فرعون در انتظار سعودیهاست
الفرح همزمان با اعلام نیروهای مسلح یمن مبنی بر اعمال ممنوعیت تردد برای کشتیرانی سعودی در چارچوب معادله «محاصره در برابر محاصره» و همچنین اعلام اجرای یک عملیات نظامی علیه دو کشتی سعودی به دلیل نقض مقررات ممنوعیت یمنی طی پستی در X این اظهارات را بیان کرد.
وی نوشت: «آنگاه که خداوند اراده میکند ظالم را نابود کرده و غرق کند، او را به لجاجت و سرکشی وا میدارد. فرعون زمانی دریا را دید که برای موسی شکافته شد؛ معجزهای که کافی بود تا پس از کشتن کودکان [بنیاسرائیل]، از مسیر آنها برداشته شود و دست از تعقیبشان بردارد، اما او به جنایات خود بسنده نکرد و بر تعقیب آنها اصرار ورزید، پس خود را غرق کرد و زمانی ایمان آورد که دیگر سودی نداشت؛ و این همان سرنوشتی است که امروز در انتظار سعودیها میبینیم».این عضو ارشد انصارالله افزود: «و زمانی پشیمان خواهد شد که دیگر پشیمانی سودی نخواهد داشت» و با استناد به آیه ۹۱ سوره یونس: {آیا اکنون [چنین میگویی] در حالی که پیشتر نافرمانی کردی و از مفسدان بودی؟}، نوشت: «لقمهای بزرگ پیش رو داری که نمیتوانی آن را ببلعی... آنچه امروز بر سر نظام سعودی میآید، نشانهای از غروب این رژیم است. رژیمی که به تمام مردم منطقه آسیب و ظلم رسانده است».
راه حل ساده سعودیها؛ پایان محاصره و جبران خسارات
وی تصریح کرد که سعودیها میتوانستند تنها با یک تصمیم، ممنوعیت را لغو و محاصره را پایان دهند، ثروتهای یمن را که در برابر نفت سعودی چیزی نیست به مردم ما بازگردانند، تجاوز خود را متوقف کنند، نیروهای خود را عقب بکشانند. خسارات کسانی را که حقوقشان قطع شده یا خانههایشان ویران شده جبران کنند، به خود احترام بگذارند و بدون نیاز به وارد کردن خود به مشکلاتی که لزومی نداشت، امور کشور ما را به حال خود رها کنند».
الفرح تاکید کرد: «سعودیها نفت کافی، سرزمینهای پهناور، دریاها و سواحل گسترده و همچنین جاهطلبیهای اقتصادی و توسعهای بزرگی دارند. آنها میتوانستند بدون نیاز به دخالت در امور دیگران، با چین و ژاپن رقابت کنند یا یک نهضت [اقتصادی] ایجاد کنند»واین عضو انصارالله ادامه داد که «دشمن سعودی نیازی نداشت خود را در باتلاق یمن گرفتار کند، نیازی نداشت خود را به گروهی از فاسدان گره بزند که مردم در شمال و جنوب یمن آنها را طرد و بیرون راندهاند. نیازی نداشت مرتکب جنایات خونین و منکرات نابخشودنی شود که نه در دنیا و نه در آخرت، قابل گذشت نیست».
قارون عصر حاضر در زمین فرو خواهد رفت
وی در پایان با تأکید بر اینکه ظلم پایدار نیست و عاقبت ظالمان شکست است، گفت: «همان خدایی که قارون و ثروت و تجارتش را در زمین فرو برد، همان کسی است که امروز بر او تکیه میکنیم و از او یاری میخواهیم؛ و از او میخواهیم که قارونِ عصر حاضر را نیز در زمین فرو ببرد، چرا که قوانین الهی در مواجهه با ظالمان تغییر نخواهند کرد».الفرح سپس به آیه ۸۱ سوره قصص استناد کرد: «پس او و خانهاش را در زمین فرو بردیم، پس هیچ گروهی نبود که بتواند او را در برابر خدا یاری کند و او از پیروزان نبود».
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