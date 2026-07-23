به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری فرانسه گزارش داد پس از اعلام محاصره سعودی توسط یمن، دست‌کم ۹ کشتی از عبور از تنگه باب‌المندب امتناع کردند که در میان آن‌ها نفتکش‌هایی از بندر ینبع نیز دیده می‌شوند.

طبق گزارش شبکه خبری المسیره، اتاق بین‌المللی کشتیرانی اعلام کرد کشتی‌ها در دریای سرخ، هشدارهایی مبنی بر هدف قرار گرفتن در صورت سرباز زدن از دستور و تصمیم نیروهای مسلح یمن دریافت می‌کنند.

نیروی دریایی یمن روز سه‌شنبه همزمان با آغاز محاصره دریایی علیه عربستان، بازرسی کشتی‌هایی را که از تنگه باب‌المندب عبور می‌کنند، آغاز کرد.

گفتنی است چهارشنبه شب سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که با اجرای یک عملیات نظامی ویژه، ۲ نفتکش سعودی به نام‌های «ENCELA» و «LAYLIA» را به‌دلیل نقض دستور ممنوعیت تردد کشتی‌های عربستان، هدف قرار دادیم.

در ادامه بیانیه نیروهای مسلح یمن تصریح شد: ما به عملیات دریایی خود علیه دشمن سعودی و با هدف تحمیل و تثبیت عملیاتی معادله «محاصره در برابر محاصره» ادامه خواهیم داد.

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