عضو شورای سیاسی جنبش نجباء: مقاومت عراق در اوج آمادگی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر فراس الیاسر، عضو شورای سیاسی جنبش نجباء در گفتگو با روزنامه الاخبار لبنان گفت: مقاومت اسلامی تا زمانی که اشغالگران در خاک عراق حضور داشته باشند، پرونده جنگ با آمریکا را نمی‌بندد؛ و اگر فعلا عملیاتی نداشته، دلیلش این است که به دولت فرصت داده تا وعده خروج نیروهای بیگانه در ماه سپتامبر آینده را عملی کند.

وی ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره مشارکت مقاومت عراق در نبرد، منوط به ارزیابی فرماندهان عملیاتی است؛ زیرا درگیری کنونی صرفاً به ایران محدود نیست، بلکه بخشی از یک پروژه آمریکایی ـ اسرائیلی برای هدف قرار دادن کل منطقه است.

عضو شورای سیاسی جنبش نجباء افزود: بیانیه اخیر مقاومت اسلامی عراق در واقع هشداری روشن به واشنگتن بود که برای خلع‌سلاح گروه‌های مقاومت فشار می‌آورد. مقاومت برای هرگونه تحول احتمالی، در اوج آمادگی قرار دارد.

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