درگذشت مادر سه شهید جنگ تحمیلی/ پیام تسلیت رئیس مجلس و رئیس بنیاد شهید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حاجیه خانم صغری نعمتی، مادر گرانقدر شهیدان والامقام حامد، محمود و صاحب نعمتی، مادری که سه فرزند خود را در راه عزت و سربلندی ایران اسلامی تقدیم کرده بود، پس از سال‌ها صبر زینب‌گونه و تحمل داغ جانسوز فراق، دعوت حق را لبیک گفت.

این مادر صبور و فداکار که عمر پربرکت خود را با صبر بر مصیبت فقدان سه فرزند شهید سپری کرد، دار فانی را وداع گفت.

شهید صاحب نعمتی متولد ۲۹ آذر ۱۳۳۴، در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۱ در خونین‌شهر به فیض عظیم شهادت نائل آمد. همچنین شهیدان حامد نعمتی و محمود نعمتی، متولد ۱۰ مرداد ۱۳۴۸، به ترتیب در ۲۲ آبان ۱۳۶۲ و ۲۲ فروردین ۱۳۶۲ در منطقه فکه و در جریان عملیات‌های دوران دفاع مقدس به مقام والای شهادت رسیدند.

پیام تسلیت رئیس بنیاد شهید

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در پیامی درگذشت حاجیه خانم صغری نعمتی مادر شهیدان صاحب، حامد و محمود نعمتی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت سید احمد موسوی به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

خانواده محترم شهیدان گرانقدر نعمتی

سلامٌ علیکم

ایمان و ایثار مادران معظم شهدا که فرزندان عزیز خویش را در مسیر پاسداشت آرمان‌ها و ارزش‌های والای الهی، اسلامی و انقلابی نثار کردند، در وصف نمی‌گنجد و کلمات قادر به ستودن صبر جمیل این بانوان مومن و والامقام نیست.

درگذشت بانوی ماجده و مومنه حاجیه خانم صغری نعمتی مادر گرامی شهیدان معظم صاحب، حامد و محمود نعمتی را به شما خانواده محترم تسلیت عرض می‌نمایم.

بدون تردید ایمان و اراده راستین این شهدای معزز ریشه در اعتقادات ناب و خالصی دارد که توسط والدین گرانقدر آنان بالندگی یافته که در این میان نقش این بانوی ارجمند در جهت تربیت اسوه‌های جهاد و مقاومت بی‌بدیل است. مادر والامقامی که با افتخار به شهادت فرزندان عزیز خویش، در ادامه راه آن شهدای معظم با اعتقادی راسخ استقامت و پایداری نمود. بی‌شک از دست دادن این سرمایه‌های اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بسیار غم‌انگیز است.

از منظر ادب و ارادت بر ساحت ایمان و مقام صبرشان ادای احترام نموده و از درگاه پروردگار متعال علو مرتبه ربانی برای آن مرحومه مغفوره و بردباری برای بازماندگان مسألت دارم. امید آن که به فضل الهی و در جوار فرزندان شهیدشان قرین رحمت ربوبی گردند.

پیام تسلیت رئیس مجلس شورای اسلامی

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی ارتحال حاجیه خانم صغری نعمتی، مادر ۳ شهید والامقام جنگ تحمیلی هشت ساله را تسلیت گفت.

متن پیام محمدباقر قالیباف به این شرح است:

خبر ارتحال بانوی مؤمنه، صبور و سرافراز، حاجیه خانم صغری نعمتی، مادر گرانقدر شهیدان والامقام صاحب، محمود و حامد نعمتی، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید. آن بانوی بزرگوار، با تربیت و تقدیم سه فرزند رشید در راه اسلام، انقلاب و دفاع از ایران عزیز، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، ایثار و استقامت را در تاریخ این سرزمین به یادگار گذاشت. بی‌تردید، دامن پاک چنین مادران قهرمان‌پرور و افتخارآفرینی است که رزمندگانی این‌چنین استوار، مؤمن و جان‌برکف را پرورش داده و ایران اسلامی را به کشوری عزتمند، مقتدر و دست‌نیافتنی در برابر دشمنان تبدیل کرده است.

اگر امروز نام ایران با صلابت، مقاومت و سربلندی در جهان شناخته می‌شود، ریشه آن را باید در دامان مادرانی جست‌وجو کرد که ایمان و شجاعت را با شیر خود در جان فرزندانشان جاری ساختند و در سخت‌ترین آزمون‌ها، عزیزترین سرمایه‌های خویش را با اخلاص در راه خدا تقدیم کردند. به‌راستی کدام ملت را می‌توان یافت که از نعمت چنین مادران بزرگی برخوردار باشد و از همین روست که سرزمینی در جهان وجود ندارد که رزمندگانی با این میزان از غیرت، وفاداری و فداکاری در راه آرمان‌های خویش پرورش داده باشد.

اینجانب درگذشت این‌ام‌الشهدای سرافراز را به خاندان معظم نعمتی، خانواده‌های مکرم شهدا و عموم مردم شریف ایران اسلامی تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه الهی، همجواری با فرزندان شهیدش، صاحب، محمود و حامد نعمتی و همنشینی با حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها، و برای بازماندگان ارجمند، صبر، اجر و سلامتی مسئلت می‌نمایم.

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