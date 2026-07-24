به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع امنیتی پاکستان امروز (جمعه) اعلام کردند که حداقل ۱۴ نفر، از جمله پرسنل امنیتی، افسران پلیس و یک مقام اداره جنگلبانی، در یک بمبگذاری انتحاری که یک پست امنیتی را در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غربی پاکستان هدف قرار داده بود، کشته شدند.
این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، همچنین گفتند که این حمله پنجشنبه شب در یک پست امنیتی در منطقه تانک رخ داد، زمانی که یک بمبگذار انتحاری با وسیله نقلیه حامل مواد منفجره خود را منفجر کرد و باعث انفجار قدرتمندی شد که تلفات و خسارات گستردهای را به همراه داشت.
این منابع افزودند که کشتهشدگان شامل ۹ سرباز، چهار پرسنل پلیس و یک مقام اداره جنگلبانی ایالت خیبر پختونخوا بودند.
همچنین به گفته مقامهای امنیتی، حداقل ۲۴ نفر از جمله ۲۰ سرباز و چهار پرسنل پلیس، نیز در این انفجار زخمی و به بیمارستانهای اطراف منتقل شدند.
این منابع گفتند که این پست امنیتی پس از انفجار با خاک یکسان شد و تیمهای امداد و نجات به عملیات جستجو و تخلیه در محل ادامه دادند. همچنین گمان میرود سه سرباز زیر آوار گیر افتاده باشند.
منابع امنیتی پاکستان همچنین افزودند که در جریان عملیات پاکسازی، نیروهای امنیتی سه شبهنظامی را در منطقه اطراف از پای درآوردند. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. تحقیقات در حال انجام است.
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