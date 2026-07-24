به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تحولات نظامی در تنگه هرمز نشان داده است که آمریکا با چالشی بسیار بزرگ‌تر از صرفاً اجرای حملات هوایی علیه ایران مواجه است. کارشناسان نظامی و شرکت‌های کشتیرانی معتقدند بازگشایی اجباری این مسیر دریایی ممکن است هفته‌ها زمان ببرد و حتی در نهایت نیز به هدف مورد نظر منجر نشود. زیرا تا زمانی که تهران توانایی تهدید کشتی‌های تجاری را حفظ کند، تضمینی برای امنیت کشتیرانی وجود نخواهد داشت.

این موضوع در گزارشی از روزنامه بریتانیایی «فایننشال تایمز» به قلم «آلیس هنکاک»، «جیکوب جودا» و «مالکوم مور» مطرح شده است. در این گزارش آمده است که دو نفتکش متعلق به شرکت یونانی «دیناماک» که تلاش داشتند تحت پوشش هوایی آمریکا و از مسیر دریایی نزدیک به سواحل عمان از تنگه هرمز عبور کنند، هدف موشک‌های ایرانی قرار گرفتند. این حمله در حالی انجام شد که آمریکا حملات هوایی خود علیه مواضع نظامی ایران در مناطق ساحلی را تشدید کرده بود.

این گزارش به نقل از تحلیلگران می‌افزاید که حمله به این دو نفتکش پیام روشنی برای شرکت‌های کشتیرانی داشت که خطر همچنان بالاست و حتی حفاظت آمریکا نیز به‌تنهایی برای تضمین امنیت عبور کشتی‌ها کافی نیست.

مسیر عمان

بر اساس این گزارش، واشنگتن تلاش می‌کند تردد کشتی‌ها را از مسیری موسوم به «مسیر عمان» ادامه دهد. این در حالی است که تهران اعلام کرده اجازه عبور کشتی‌ها را تنها تحت شرایط خود خواهد داد و هر کشتی که بدون هماهنگی با ایران از این مسیر استفاده کند، هدفی مشروع محسوب خواهد شد.

از زمان ازسرگیری حملات هوایی آمریکا به خاک ایران در هشتم ژوئیه، ایران دست‌کم به هفت کشتی حمله کرده است. این حملات با استفاده از پهپادها، موشک‌های ضدکشتی و قایق‌های تندرو انجام شده‌اند.

این گزارش به نقل از فرماندهان پیشین نیروی دریایی می‌نویسد که مشکل اصلی این است که آمریکا نمی‌تواند خطر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی را به‌طور کامل از بین ببرد. همین مسئله باعث شده شرکت‌های کشتیرانی و بیمه در بازگشت به وضعیت عادی تردد دریایی در منطقه تردید داشته باشند.

واشنگتن نخواهد توانست

«تام شارپ» فرمانده پیشین نیروی دریایی بریتانیا، تأکید کرده است که واشنگتن نخواهد توانست سطح تهدید را آن‌قدر کاهش دهد که امکان بازگشایی امن تنگه فراهم شود.

این گزارش همچنین اشاره می‌کند که ایران تاکنون توانسته است یک معادله بازدارندگی مؤثر ایجاد کند. شمار نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند به‌شدت کاهش یافته و بیشتر کشتی‌ها ترجیح داده‌اند به جای استفاده از مسیر مورد حمایت آمریکا، در نزدیکی سواحل ایران حرکت کنند.

به نوشته فایننشال تایمز، کارشناسان بازار انرژی معتقدند هدف قرار گرفتن دو نفتکش یونانی نقطه عطفی بوده که تردید مالکان کشتی‌ها برای بازگشت به منطقه را افزایش داده است.

هم‌زمان، دامنه تهدیدها نیز گسترده‌تر شده است. این گزارش می‌افزاید که یمنی‌ها اعلام کرده‌اند که قصد دارد محاصره کشتی‌های عازم بنادر عربستان سعودی را اعمال کند. این موضوع باعث شده شماری از نفتکش‌ها مسیر حرکت خود را تغییر دهند و در نتیجه، قیمت نفت خام برنت به بیش از ۹۵ دلار در هر بشکه افزایش یابد. مسئله‌ای که می‌تواند تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برای کاهش قیمت سوخت پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور را با مشکل مواجه کند.

هزینه‌های سنگین موفقیت عملیات آمریکا

«مارک مونتگومری» دریادار بازنشسته آمریکایی، معتقد است موفقیت عملیات نظامی آمریکا مستلزم انجام روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ حمله هوایی آن هم برای چندین هفته، خواهد بود. هدف از این حملات باید نابودی سکوهای پرتاب موشک و پهپاد و دور کردن آن‌ها از مناطق ساحلی باشد تا جنگنده‌های آمریکایی فرصت بیشتری برای رهگیری این تسلیحات پیش از رسیدن به اهدافشان داشته باشند.

با این حال، کارشناسان دیگری هشدار می‌دهند که ایران برای دستیابی به هدف خود نیازی به یک پیروزی نظامی بزرگ ندارد. از نظر آنها، کافی است ایران هر چند وقت یک‌بار به یک کشتی آسیب وارد کند تا هزینه‌های بیمه همچنان بالا بماند و شرکت‌های کشتیرانی از استفاده از تنگه هرمز منصرف شوند.

حتی اگر آمریکا در ادامه بتواند کشتی‌ها را در قالب کاروان‌های دریایی اسکورت کند، چنین اقدامی به زمان و حضور گسترده نیروهای دریایی نیاز خواهد داشت.

این گزارش در نهایت نتیجه می‌گیرد که راه‌حل صرفاً نظامی ممکن است برای بازگرداندن ثبات به تنگه هرمز کافی نباشد. به گفته مقام‌های صنعت کشتیرانی، دستیابی به یک توافق سیاسی با ایران همچنان سریع‌ترین راه برای تضمین آزادی کشتیرانی در این آبراه است. هرچند چنین توافقی ممکن است هزینه سیاسی قابل‌توجهی برای واشنگتن به همراه داشته باشد.

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