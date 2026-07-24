از لوشان تا کربلا؛ خادمان گیلانی مهیای میزبانی از زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اربعین برای بسیاری از مردم تنها یک مناسبت در تقویم نیست؛ روایتی زنده از عشق، ایثار، همدلی و حضور در مسیری است که به نام حضرت سیدالشهدا(ع) شکل گرفته است. در گیلان نیز با نزدیک‌شدن به این ایام، بار دیگر فضای شهرها و روستاها رنگ و بوی حسینی گرفته و گروه‌های مختلف مردم برای مشارکت در خدمت‌رسانی به زائران آماده شده‌اند.

برخی با حضور مستقیم در موکب‌ها لباس خادمی بر تن می‌کنند، گروهی مواد غذایی و تجهیزات مورد نیاز را فراهم می‌سازند و شماری نیز با کمک‌های نقدی و نذورات خود در این حرکت بزرگ مردمی سهیم می‌شوند. این مشارکت گسترده نشان می‌دهد که پشت هر وعده غذا، هر محل اسکان و هر لیوان آبی که به دست زائر می‌رسد، زنجیره‌ای از محبت و ارادت مردمی قرار دارد.

مجید دوهندو، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان، از آمادگی کامل موکب‌های استان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امسال ۳۴ موکب از گیلان در نقاط مختلف ایران و عراق فعالیت خواهند کرد؛ آماری که در مقایسه با ۳۲ موکب سال گذشته، افزایش دو موکبی را نشان می‌دهد.

ستاد بازسازی عتبات عالیات با محوریت تأمین اسکان و تغذیه زائران، هر سال با بهره‌گیری از ظرفیت مردم و مشارکت خیران، موکب‌های گیلان را برای حضور در مسیر اربعین سازمان‌دهی می‌کند. با این حال، آنچه به این حرکت گسترده معنا می‌بخشد، صرفاً تعداد موکب‌ها و حجم خدمات نیست، بلکه اخلاص مردمی است که خدمت به زائر امام حسین(ع) را افتخاری معنوی برای خود می‌دانند.

زنجیره خدمت از خروجی گیلان تا کربلای معلی

خدمت‌رسانی موکب‌های گیلان امسال از خروجی استان آغاز خواهد شد. یک موکب در شهر لوشان مستقر می‌شود تا زائرانی را که سفر زمینی خود را از مسیرهای جنوبی گیلان ادامه می‌دهند، پذیرایی و پشتیبانی کند. این موکب نخستین حلقه از زنجیره‌ای است که تا کربلای معلی امتداد می‌یابد.

پس از لوشان، یک موکب در مرز خسروی و سه موکب در قصرشیرین مستقر خواهند شد. این نقاط در روزهای منتهی به اربعین شاهد حضور و تردد گسترده زائران هستند و استقرار موکب‌ها می‌تواند بخشی از نیازهای آنان را پیش از ورود به خاک عراق تأمین کند.

در آن سوی مرز نیز چهار موکب گیلانی در نجف اشرف فعالیت خواهند داشت و پنج موکب در مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا، معروف به طریق‌الحسین، مستقر می‌شوند. مسیری که میلیون‌ها زائر با گام‌هایی آمیخته به عشق و ارادت طی می‌کنند و موکب‌داران، خدمت به آنان را فرصتی برای تقرب و عرض ارادت به خاندان عصمت و طهارت(ع) می‌دانند.

در طول این مسیر، خادمان گیلانی با تأمین آب، غذا، میان‌وعده، فضای استراحت و دیگر خدمات رفاهی، پذیرای زائرانی خواهند بود که از ملیت‌ها، زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون، اما با یک مقصد و یک محبت مشترک، راهی کربلا شده‌اند.

بیشترین تعداد موکب‌های استان در کربلای معلی مستقر خواهد شد. از مجموع ۳۴ موکب گیلان، ۲۰ موکب در شهر کربلا فعالیت می‌کنند؛ جایی که در روزهای نزدیک به اربعین، خیل عظیم زائران به آن وارد می‌شوند و ظرفیت‌های اسکان و پذیرایی بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است.

در مجموع، یک موکب در لوشان، یک موکب در مرز خسروی، سه موکب در قصرشیرین، چهار موکب در نجف اشرف، پنج موکب در مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا و ۲۰ موکب در کربلای معلی مستقر خواهند شد. این آرایش، شبکه‌ای پیوسته از خدمت‌رسانی را از مبدأ حرکت زائران تا مقصد نهایی آنان ایجاد می‌کند.

۱۵ روز میزبانی از زائران حسینی

موکب‌های گیلان به مدت ۱۵ روز به زائران خدمات ارائه خواهند کرد. در این مدت، علاوه بر تأمین محل اسکان، وعده‌های صبحانه، ناهار و شام و همچنین میان‌وعده در اختیار زائران قرار می‌گیرد تا بخشی از نیازهای رفاهی آنان در طول سفر و پیاده‌روی تأمین شود.

پشت این ۱۵ روز خدمت مستمر، ماه‌ها برنامه‌ریزی و تلاش قرار دارد. تهیه اقلام غذایی، جمع‌آوری نذورات، تجهیز آشپزخانه‌ها، آماده‌سازی وسایل اسکان، هماهنگی خودروهای حمل بار و سازمان‌دهی خادمان، از مدت‌ها پیش آغاز می‌شود.

در روزهای آماده‌سازی موکب‌ها، بسیاری از مردم بدون آنکه نامی از آنان برده شود، بخشی از هزینه یا امکانات مورد نیاز را تأمین می‌کنند. خانواده‌ای چند کیسه برنج هدیه می‌دهد، کشاورزی محصول خود را نذر می‌کند، راننده‌ای مسئولیت جابه‌جایی تجهیزات را می‌پذیرد و جوانانی نیز داوطلبانه برای بسته‌بندی و بارگیری اقلام وارد میدان می‌شوند.

این حضور مردمی، چهره حقیقی موکب‌های اربعین را شکل می‌دهد. موکب‌ها تنها محل توزیع غذا یا اسکان زائران نیستند؛ بلکه جلوه‌ای از تعاون، گذشت و پیوند اجتماعی مردمی‌اند که زیر پرچم امام حسین(ع) در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

کارنامه‌ای از میلیون‌ها خدمت مردمی

آمار عملکرد موکب‌های گیلان در اربعین سال گذشته، ابعاد این خدمت‌رسانی را بهتر نشان می‌دهد. سال گذشته ۳۲ موکب از استان گیلان در کشور عراق مستقر شدند و طی مدت فعالیت خود، بیش از ۳۰۰ هزار مورد اسکان برای زائران فراهم کردند.

این موکب‌ها همچنین بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار وعده اصلی شامل صبحانه، ناهار و شام میان زائران توزیع کردند. علاوه بر آن، بیش از هفت میلیون و ۲۰۰ هزار میان‌وعده در اختیار زائران قرار گرفت؛ آماری که از گستردگی عملیات پخت، توزیع و پذیرایی حکایت دارد.

اما در پس این اعداد بزرگ، هزاران روایت کوچک و ماندگار نهفته است؛ روایت خادمی که ساعت‌ها در گرما کنار دیگ غذا ایستاده، بانویی که در گیلان برای زائران نان و مواد غذایی آماده کرده، خیری که بی‌نام‌ونشان هزینه‌ای را تقبل کرده و جوانی که شبانه‌روز در مسیر خدمت، بار جابه‌جا کرده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان نیز این حجم از خدمات را نتیجه همدلی مردم، مسئولان و خیران استان دانسته است. همراهی این گروه‌ها سبب شده موکب‌های گیلان بتوانند در یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مذهبی جهان، حضوری گسترده و مؤثر داشته باشند.

دو موکب تخصصی برای خدمات درمانی

در کنار خدمات اسکان و تغذیه، امسال دو موکب تخصصی درمانی از استان گیلان نیز فعالیت خواهند کرد. این موکب‌ها برای ارائه خدمات پزشکی و درمانی اولیه به زائرانی پیش‌بینی شده‌اند که ممکن است در جریان سفر یا پیاده‌روی با بیماری، ضعف جسمانی یا دیگر مشکلات جسمی روبه‌رو شوند.

پیاده‌روی طولانی، گرمای هوا، خستگی، ازدحام و تغییر شرایط تغذیه و استراحت می‌تواند برای برخی زائران مشکلاتی ایجاد کند. حضور پزشکان، پرستاران و نیروهای درمانی داوطلب در این موکب‌ها، امکان رسیدگی اولیه به بیماران و ارجاع موارد جدی‌تر به مراکز درمانی را فراهم خواهد کرد.

خدمت کادر درمان در اربعین نیز بخشی از همان فرهنگ مواسات و ایثار است. نیروهایی که دانش و تجربه تخصصی خود را در راه سلامت زائران به کار می‌گیرند و خدمت به آنان را ادای دینی به مکتب عاشورا می‌دانند.

پشتیبانی سنگین برای یک میزبانی بزرگ

عملیات اربعین بدون برخورداری از شبکه لجستیکی دقیق و گسترده امکان‌پذیر نیست. سال گذشته برای انتقال تجهیزات، اقلام و امکانات مورد نیاز موکب‌های گیلان، ۱۳۲ دستگاه تریلی، کامیون و وانت از استان به کشور عراق اعزام شدند.

این خودروها تجهیزات پخت‌وپز، مواد غذایی، وسایل اسکان، دستگاه‌های سرمایشی، اقلام بهداشتی و دیگر امکانات ضروری را جابه‌جا کردند. امسال نیز تمهیدات لازم برای انتقال مناسب تجهیزات و پشتیبانی از موکب‌های استان پیش‌بینی شده است.

هر کامیونی که از گیلان راهی مرز می‌شود، تنها حامل کالا و تجهیزات نیست؛ بخشی از نذورات و محبت مردم استان را با خود به مسیر اربعین می‌برد. اقلامی که شاید در ظاهر مواد غذایی یا وسایل مصرفی باشند، اما برای اهداکنندگان آن‌ها نشانه‌ای از حضور قلبی در زیارت و خدمت به زائران محسوب می‌شوند.

اربعین؛ میدان بزرگ همدلی و حضور مردم

حضور موکب‌های گیلان در اربعین، نمونه‌ای روشن از ظرفیت عظیم مشارکت مردمی است. در این حرکت، افراد با توانایی‌ها و امکانات متفاوت در کنار هم قرار می‌گیرند؛ یکی سرمایه خود را اهدا می‌کند، دیگری وقت و تخصصش را در اختیار موکب می‌گذارد و فردی نیز با حضور مستقیم، مسئولیت پذیرایی یا نظافت محل اسکان را بر عهده می‌گیرد.

در این میان، جوانان سهم چشمگیری در حمل تجهیزات، برپایی موکب‌ها، آشپزی و خدمت‌رسانی دارند. بانوان نیز در جمع‌آوری نذورات، آماده‌سازی اقلام، تهیه مواد غذایی و پشتیبانی موکب‌ها نقشی مؤثر ایفا می‌کنند و خیران و فعالان اقتصادی نیز بخشی از هزینه‌های این حضور گسترده را تأمین می‌کنند.

این مشارکت نشان می‌دهد که اربعین تنها یک سفر فردی و زیارت شخصی نیست، بلکه میدانی برای تمرین مسئولیت‌پذیری، همدلی و خدمت بی‌منت است. در فضای موکب، تفاوت‌های اجتماعی کمرنگ می‌شود و همه با عنوان «خادم‌الحسین(ع)» در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

امسال نیز ۳۴ موکب گیلان با اتکا به همین سرمایه اجتماعی و معنوی راهی مسیر اربعین خواهند شد. موکب‌هایی که از لوشان تا کربلا امتداد دارند و در هر نقطه، نشانی از ارادت مردم دیار گیلان به حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) را به نمایش می‌گذارند.

صدای صلوات هنگام بارگیری تجهیزات، اشک شوق خادمان در لحظه اعزام، پرچم‌های مزین به نام سیدالشهدا(ع) و دست‌هایی که بی‌منت برای پذیرایی از زائران به کار گرفته می‌شوند، بخشی از تصویری است که این روزها در اطراف موکب‌های استان شکل گرفته است.

در نهایت، آنچه حضور گیلان در اربعین را معنا می‌بخشد، تنها آمار موکب‌ها، وعده‌های غذایی یا ظرفیت اسکان نیست؛ بلکه دل‌هایی است که به شوق خدمت به زائران حسین‌بن‌علی(ع) به هم پیوند خورده‌اند. خادمانی که باور دارند در مسیر کربلا، هر قدم، هر لقمه غذا و هر لحظه خدمت می‌تواند سهمی کوچک در دریای بزرگ ارادت به سیدالشهدا(ع) باشد.

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