به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسلام‌آباد در بیانیه‌ای با محکوم کردن تهدیدهای جنبش انصارالله یمن علیه عربستان سعودی و کشتی‌های تجاری در دریای سرخ، اعلام کرد هرگونه اقدام علیه کشتی‌های دارای پرچم پاکستان یا منافع دریایی این کشور، تهدیدی جدی علیه امنیت ملی و منافع حاکمیتی پاکستان تلقی خواهد شد.

در این بیانیه که اشاره‌ای به محاصرۀ ۱۲‌سالۀ مردم رنج‌دیدۀ یمن نشده است، آمده که تهدیدها علیه کشتیرانی تجاری و مبادلات بازرگانی با عربستان سعودی، غیرقابل قبول بوده و ناقض اصول تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل است. پاکستان همچنین نسبت به گزارش‌های مربوط به تهدید کشتی‌هایی که در تجارت با عربستان سعودی فعالیت دارند، ابراز نگرانی ویژه کرد.

اسلام‌آباد مدعی شد اقدامات انصارالله، امنیت منطقه‌ای را تهدید می‌کند، آزادی ناوبری را تضعیف می‌سازد، نظم دریایی مبتنی بر قواعد را به چالش می‌کشد و جریان بی‌وقفه تجارت جهانی را به خطر می‌اندازد.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است که پاکستان، مطابق با منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل، حق خود برای اتخاذ همه اقدامات لازم، از جمله استفاده مشروع از زور در چارچوب دفاع از خود، به منظور حفاظت از دارایی‌های دریایی و منافع ملی‌اش محفوظ می‌داند.

پاکستان همچنین نوشت تلاش‌ها برای کشاندن عربستان سعودی به درگیری‌های خاورمیانه محکوم است و بر حمایت قاطع خود از امنیت، حاکمیت، تمامیت ارضی و شکوفایی «پادشاهی برادر» عربستان سعودی تاکید کرده است.

اسلام‌آباد در عین حال با اعلام پایبندی خود به گفت‌وگو، دیپلماسی و کاهش تنش در منطقه، از همه طرف‌ها خواست به حقوق بین‌الملل احترام بگذارند و امنیت و ایمنی کشتیرانی بین‌المللی را تضمین کنند.

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