به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، در نشست شورای مرکزی این حزب با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تمامی توان، مهارت و آمادگی خود در حال پاسخ قاطع به تجاوزات دشمن و انهدام پایگاهها و مراکز نظامی آمریکا در منطقه هستند و این اقتدار، دشمنان ملت ایران را در شرایطی از استیصال و سردرگمی قرار داده است که کاخ سفید و متحدانش چشمانداز روشنی پیشروی خود نمیبینند.
وی با بیان اینکه امنیت و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران همواره بر پایه قدرت بازدارندگی شکل گرفته است، افزود: در جهان امروز که نظام سلطه در پی تحمیل خواستههای خود به ملتهاست، حفظ استقلال کشور بدون برخورداری از قدرت سخت امکانپذیر نیست. آنچه امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشتهاند، برهم زدن محاسبات و پیشفرضهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در میدان نبرد است.
اقتدار دفاعی، عامل شکست محاسبات دشمن
امانی تصریح کرد: برخورداری جمهوری اسلامی ایران از فناوریهای بومی دفاعی، تجهیزات راهبردی آفندی و پدافندی و اراده خللناپذیر نیروهای مسلح برای دفاع از کشور، تمامی الگوهای سنتی تصمیمگیری دشمن را با شکست مواجه کرده است. دشمنانی که همواره بر اساس دکترین «ضربه کمهزینه و پربازده» برنامهریزی میکردند، امروز در برابر بازدارندگی فعال جمهوری اسلامی ایران، دچار بنبست راهبردی شدهاند.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در ادامه گفت: هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران با پاسخی قاطع، پشیمانکننده و غیرقابل پیشبینی روبهرو خواهد شد و همین مسئله موجب شده است فرماندهان نظامی و تصمیمگیران کاخ سفید و رژیم صهیونیستی در طراحی سناریوهای تهاجمی خود با سردرگمی و ناتوانی مواجه شوند.
قدرت نظامی، پشتوانه دیپلماسی کشور است
وی با تأکید بر اینکه اقتدار نظامی تنها یک ابزار دفاعی نیست، خاطرنشان کرد: قدرت سخت جمهوری اسلامی ایران ستون اصلی امنیت ملی و پشتوانه دیپلماسی کشور به شمار میرود. در منطقه حساس غرب آسیا، دیپلماسی زمانی اثرگذار خواهد بود که از اقتدار میدانی و توان بازدارندگی برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، مذاکره و گفتوگو در برابر دشمنان فاقد پشتوانه لازم خواهد بود.
امانی اظهار داشت: اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، پروژههای دشمن برای ایجاد ناامنی و فشار بر کشور را ناکام گذاشته و معادلات منطقهای را به سود ملت ایران تغییر داده است.
اقتدار نظامی، ضامن صلح و استقلال
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در پایان تأکید کرد: اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران تنها به تجهیزات و توان نظامی محدود نمیشود، بلکه یک واقعیت راهبردی و روانی را به دشمنان القا کرده است؛ اینکه هزینه هرگونه ماجراجویی علیه ایران بسیار فراتر از توان تحمل آنان خواهد بود. این واقعیت، مهمترین عامل حفظ صلح، استقلال، امنیت ملی و استمرار مسیر پیشرفت و توسعه کشور است.
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