حمله هوایی ائتلاف سعودی به الحدیده/ هدف قرار گرفتن یک کشتی سعودی در دریای سرخ

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ائتلاف متجاوز سعودی شامگاه جمعه با انجام سلسله حملات هوایی، زیرساخت‌های مخابراتی و تأسیسات بندر الحدیده و جزیره کمران در غرب یمن را هدف قرار داد که بر اثر آن دست‌کم یک کارمند مخابرات و یک زن زخمی شدند.

خبرگزاری رسمی یمن (سبأ) به نقل از منابع محلی گزارش داد که هواپیماهای جنگی سعودی در چند نوبت تأسیسات مخابراتی الحدیده و مخازن سوخت این بندر راهبردی را بمباران کردند. شبکه العربیه عربستان اما به نقل از منابع خود مدعی شد که این حملات انبارهای تسلیحاتی را هدف قرار داده است. هم‌زمان سخنگوی رسمی ائتلاف سعودی نیز با صدور بیانیه‌ای، این حملات را علیه مواضعی خواند که به ادعای وی «کشتیرانی را تهدید می‌کردند».

در تحولی هم‌زمان، سازمان حمل و نقل عمومی عربستان از هدف قرار گرفتن یک کشتی متعلق به این کشور در دریای سرخ خبر داد و اعلام کرد که کشتی «NCC MASA» هنگام حرکت در آب‌های دریای سرخ مورد اصابت قرار گرفته که تنها به بدنه آن خسارت جزئی وارد شده و آسیبی به خدمه نرسیده است.

وزارت امور خارجه و مهاجران یمن در نخستین واکنش رسمی به این حملات، با تعریف معادله «تشدید در برابر تشدید» برای مرحله آتی، تأکید کرد: «نظام سعودی به جای اجابت درخواست محق و عادلانه برای لغو محاصره یمن، مرتکب حماقت بزرگی شد که برایش گران تمام خواهد شد.» این وزارتخانه، ریاض را مسئول کلیه پیامدهای ناشی از این اقدام جنایتکارانه دانست.

این تحولات تنها دو روز پس از هشدار صریح نیروهای مسلح یمن صورت می‌گیرد؛ جایی که سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی این نیروها، با اشاره به هرگونه ماجراجویی نظامی علیه یمن تصریح کرده بود: «هرگونه حماقت یا تجاوزی که کشور یمن را هدف قرار دهد، با عملیات گسترده در عمق خاک عربستان مواجه خواهد شد و عواقب وخیمی برای ریاض در پی خواهد داشت.»

در همین حال یک منبع در وزارت دفاع یمن نیز از اقدام پدافند هوایی این کشور در وادار کردن چندین جنگنده سعودی به ترک حریم هوایی یمن خبر داد.

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