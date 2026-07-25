به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمهوری آمریکا همزمان با تداوم حملات و اقدامات خصمانه علیه ایران، بار دیگر با تکرار اینکه «‌آنها (ایران) همین الان در حال مذاکره با ما هستند» مدعی شد: «آنها می‌خواهند توافق کنند و من مطمئن نیستم که آماده باشند، اما من گوش خواهم داد.»

دونالد ترامپ جمعه شب به وقت شرق آمریکا در سخنانی در مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید با تکرار لفاظی های خود ادعا کرد: «ما ضربات بسیار سختی به ایران وارد کردیم. نیروی دریایی و هوایی آن از بین رفته است. ۲۵۰ جنگنده دیگر وجود ندارند. ۱۵۹ قایق هم نابود شدند؛ قایق‌های خوبی بودند. حتی گفتم اصلا چرا آنها را برای خودمان نگه نداشتیم؟ می‌توانستیم از آن‌ها استفاده کنیم. اما هر ۱۵۹ قایق اکنون در کف دریا هستند.»

وی در ادامه لفاظی های خود مدعی شد: «آنها دیگر رادار ندارند و برخلاف آنچه می‌بینید، تعداد بسیار کمی پهپاد برای آنها باقی مانده است. البته هر از گاهی ممکن است اقداماتی انجام دهند، اما چیز زیادی برای آنها نمانده است.»

رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر ادعا کرد: «همین حالا هم با ما در حال مذاکره هستند. آنها دوست دارند به توافق برسند. فکر نمی‌کنم هنوز آماده باشند و تصور نمی‌کنم زمان آن رسیده باشد، اما من آماده شنیدن هستم.»

ترامپ در توجیه جنگ های بی دلیل خود علیه ایران مدعی شد: «آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. ما نمی‌خواهیم واشنگتن، یا هیچ یک از شهرهای ما، اسرائیل یا صادقانه بگویم خاورمیانه، با یک سلاح هسته‌ای نابود شود، چون قدرت سلاح‌های هسته‌ای را می‌دانم. آن را می‌بینم و از نزدیک با آن آشنا هستم. ما اجازه نخواهیم داد چنین اتفاقی بیفتد.»

وی ادعا کرد: «بنابراین، ما اجازه نخواهیم داد آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. اگر آن (سلاح هسته ای) را داشته باشند، از آن استفاده خواهند کرد.»

رئیس جمهوری آمریکا در مراسم شام انجمن روزنامه نگاران کاخ سفید مدعی شد: «اکنون که همه رسانه‌ ها حضور دارند، باید بگویم دولت ما دستاوردهای فوق‌العاده‌ای داشته که رسانه‌ها هرگز درباره آن‌ها صحبت نمی‌کنند.»

ترامپ با تمجید از 2 جنگ خود علیه ایران و حملات تجاوزکارانه اش و تکرار ادعاهای پیشین خود درباره مقامات ایران مدعی شد که ایران اکنون «با اختلافات داخلی مواجه است.»

وی در مراسم ضیافت شام سالانه انجمن خبرنگاران کاخ سفید سخنرانی می کرد که پس از سه ماه تعویق در پی تیراندازی در مراسم 25 آوریل گذشته، جمعه شب (24 جولای/ دوم مرداد) در هتل والدورف استوریا واشنگتن دی سی برگزار شد.

رئیس جمهوری آمریکا در این مراسم که برای دومین بار برگزار شد، به شوخی به شرکت کنندگان گفت که برگزاری این مراسم برای دومین بار، «درست مثل دوران ریاست‌جمهوری من است، بار دوم همیشه بهتر است. همیشه بهتر است. و بار سوم حتی بهتر هم خواهد بود. البته شوخی می‌کنم.»

وی همچنین یک کلاه قرمز که روی آن نوشته شده بود ۲۰۲۸ روی سر خود گذاشت و با بیان اینکه سه بار انتخابات را پیروز شده است، با شوخی گفت: ۲۰۲۸ بار چهارم خواهد بود.

ترامپ درباره مراسم اول که در پی حمله مهاجم تیرانداز، لغو شد، با قدردانی از نیروهای امنیتی و سرویس مخفی آمریکا ادعا کرد: ما در آمریکا مرعوب خشونت سیاسی نخواهیم شد و اختلاف‌های خود را با مناظره حل و فصل می‌کنیم نه با گلوله.

رئیس جمهوری آمریکا در مورد محل برگزاری این مراسم نیز که در گذشته «هتل ترامپ» نام داشت، افزود: «خوشحالم که به جایی برگشته‌ام که خیلی خوب آن را می‌شناسم، چون خودم آن را ساختم. به آن افتخار می‌کنم، چون آن را با ۲.۹ میلیارد دلار کمتر از هزینه ساختمان بانک مرکزی ساختم؛ ساختمانی که البته خیلی هم کوچک‌تر است. واقعا جای تامل دارد.»

وی خطاب به خبرنگاران حاضر در این مراسم گفت: «شاید من کمی بیش از حد حساس شده باشم. گاهی واقعا فکر می‌کنم بعضی از شما مرا دوست ندارید. گزارشی خواندم که می‌گفت ۹۳ درصد پوشش خبری درباره من منفی است. ۹۳ درصد! پس چطور توانستم با آن اختلاف زیاد در انتخابات پیروز شوم؟ به این فکر کنید. من باور نمی‌کنم که واقعا ۹۳ درصد باشد. شاید در محدوده ۸۰ درصد، اما نه ۹۳ درصد.»

ترامپ در ادامه سخنان و شوخی های خود با خبرنگاران آمریکایی در این مراسم افزود: با این حال، فکر می‌کنم اینجا بزرگترین تجمع افرادی است که به «سندرم جنون ترامپ» مبتلا هستند و تاکنون یکجا گرد هم آمده‌اند.

رئیس جمهوری آمریکا خطاب به «کارولین لویت» سخنگوی دولت خود که در این مراسم حضور داشت، گفت: «کارولین شاید یکی از سخت ترین شغل‌ها را در کاخ سفید داشته باشد. او باید همیشه با همه شما (خبرنگاران) سر و کار داشته باشد.»

در این مراسم علاوه بر ترامپ، جمعی از مقامات آمریکایی از جمله پیت هگست وزیر جنگ، کاش پاتل رئیس اف‌بی‌آی و کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید برگزار شد اما ملانیا ترامپ همسر ترامپ در این مراسم حضور نداشت.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه شوخی های خود که گاه لحن جدی و تلخ و منتقدانه داشت، درباره چاک شومر رهبر اقلیت سنای آمریکا گفت: یکی از کسانی که باید امشب اینجا می‌بود، به فلسطینی تبدیل شده است. این همان کسی است که صددرصد طرفدار اسرائیل بود؛ صددرصد. چاک شومر، «چاک گریان».

ترامپ ادامه داد:« یادتان هست که در فرودگاه برای مهاجران غیرقانونی گریه می‌کرد؟ آن اشک‌ها ساختگی‌ترین اشک‌هایی بود که دیده‌ام؛ انگار مردم داشتند به صورتش آب می‌پاشیدند. اما حالا او یک فلسطینی بسیار، بسیار مفتخر است.»

رئیس جمهوری آمریکا با تایید سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که هفته آینده به واشنگتن سفر خواهد کرد، درباره شومر ادامه داد: « در واقع، فردا یک لباس زیبای فلسطینی برایش می‌فرستم تا هفته آینده، وقتی بنیامین نتانیاهو به شهر می‌آید، با همان لباس از او استقبال کند؛ همراه با شهردار (زهران ممدانی نیویورک)، که مطمئن هستم از دیدار با بی‌بی (نتانیاهو) خیلی خوشحال خواهد شد. »

ترامپ در دفاع از شریک جنایتکار خود در تجاوز به ایران و فلسطین اضافه کرد: «با بی‌بی (نتانیاهو) رفتار خوبی نمی‌کنند، اما چاک (شومر) می‌خواست امشب به ما بپیوندد، ولی نمی‌خواست بخش‌های مختلف قوانین و مقررات فلسطینی‌ها را نقض کند و قطعا نمی‌خواست قوانین شریعت را که حالا به‌نوعی باور جدیدش شده است، زیر پا بگذارد.»

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه با ارائه پیشنهادی برای حذف برخی مخالفان خود در کنگره کشورش گفت:« جدا از شوخی، واقعا فکر می‌کنم کنگره به محدودیت دوره‌های نمایندگی نیاز دارد. به نظرم تعیین سقف برای تعداد دوره‌های حضور در کنگره بسیار مهم است، چون می‌بینم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. واقعا می‌بینم چه اتفاقی دارد می‌افتد.»

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