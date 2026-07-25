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عالم شیعه پاکستان:

ایران مراکز تروریسم را هدف قرار می‌دهد، نه کشورهای عربی

۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۲
کد مطلب: 1844535
ایران مراکز تروریسم را هدف قرار می‌دهد، نه کشورهای عربی

یکی از علمای پاکستان اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران کشورهای عربی را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه پایگاه‌های تروریستی و شیطانی را مورد حمله قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین محمد رمضان توقیر، با تجلیل از خدمات دینی و انقلابی رهبر شهید و ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا اظهار داشت: استقامت ملت و حکومت ایران که بر پایه آموزه‌های قرآن، سنت و توحید استوار است، موجب شده این کشور روزبه‌روز در برابر دشمنان مقتدرتر شود.

وی با اشاره به انتقاد برخی جریان‌ها از سیاست‌های ایران افزود: برخی مدعی‌اند ایران کشورهای عربی را هدف قرار می‌دهد، در حالی که واقعیت این است که ایران مراکز تروریستی و پایگاه‌های شیطانی را هدف قرار می‌دهد، نه کشورهای عربی.

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