به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مردم بحرین جمعه شب همزمان با «روز اسیر بحرینی»، با برگزاری تظاهرات و نصب اعلامیه‌هایی در مکان‌های پرتردد شهرها، با صدها بحرینی که فقط به دلیل پایبندی به عقاید خود و مخالفت با حضور نظامیان آمریکایی در این کشور، در زندان‌های آل خلیفه هستند، اعلام همبستگی کردند.

مردم این کشور جمعه شب به رغم اعمال محدودیت‌های شدید از سوی رژیم آل خلیفه به خیابان‌ها آمدند و با برگزاری راهپیمایی، «روز اسیر بحرینی» و «جمعه حمایت از علما» را گرامی داشتند و با زندانیان سیاسی در این کشور اعلام همبستگی کردند.

در این زمینه، ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین با صدور بیانیه‌ای افزود: ما در روز اسیر بحرینی به احترام هر زندانی ثابت قدم که به دلیل ابراز عقیده و حمایت از حق، در سیاه‌چال‌های بی‌عدالتی رژیم آل خلیفه قرار گرفته است، به پا می‌خیزیم.

در این بیانیه آمده است: در روز اسیر بحرینی، ما به احترام هر زندانی ثابت قدم که از ابتدای سال ۲۰۱۱ تا کارازهای دستگیری‌های اخیر که صدها نفر از مردم شریف بحرین را تنها به دلیل پایبندی به عقایدشان و همبستگی با جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز آمریکایی - صهیونیستی هدف قرار داده است، می‌ایستیم.

بیانیه ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین افزود: رنج زندانیان بحرینی، از رهبران اسطوره و علمای دینی گرفته تا هر شهروندی که آزادی وی به جرم ابراز عقیده سلب شده است، لکه ننگی بر پیشانی حمد دیکتار و آخرین میخ بر تاج و تخت اوست.

ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین به منظور همبستگی با زندانیان سیاسی در این کشور، روز ۲۴ جولای هر سال را به عنوان «روز اسیر بحرینی» نامگذاری کرده است.

رژیم بحرین در دهه گذشته حدود ۱۵ هزار نفر را به دلیل عقاید سیاسی بازداشت کرده و به این ترتیب به اولین کشور عربی با بیشترین تعداد زندانی در سال‌های گذشته تبدیل شده است.

نظام آل خلیفه همچنین در سال‌های اخیر نیز بسیاری از جوانان و علمای بحرین را به دلیل ابراز عقاید مذهبی و سیاسی بازداشت کرده است.

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