گزارش رسانه آمریکایی درباره مشارکت بحرین و کویت در حملات به ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «وال استریت ژورنال» در گزارشی به نقل از منابع آگاه ناشناس از آنچه نخستین حمله نظامی مستقیم شناخته‌شده بحرین و کویت علیه تهران خوانده خبر داده است.

رسانه آمریکایی در این گزارش ادعا کرده جنگنده‌های این دو کشور عربی به تأسیساتی که برای نگهداری پهپادها و موشک‌ها استفاده می‌شده و دیگر تأسیسات نظامی ایران حمله کرده‌اند.

همچنین این گزارش تصریح کرده امارات متحده عربی که پیشتر در مراحل اولیه جنگ متجاوزانه آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران چندین حمله به ایران انجام داده بود، برای عملیات هوایی بحرین و کویت علیه ایران، اطلاعاتی درباره اهداف احتمالی ارائه و پشتیبانی هوایی پدافندی فراهم کرد که به ادعای این گزارش، بازتاب‌دهنده هماهنگی فزاینده میان این سه کشور عربی علیه ایران است.

این در حالی است که طی هفته‌های گذشته ایران در پاسخ به تجاوزگری‌های دشمن آمریکایی حملات تلافی‌جویانه‌ای را به اهداف آمریکایی در بحرین و کویت که هر دو میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، صورت داده است.

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