به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عمر الوائلی، رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق، از آمار ورود و خروج زائران از مرزهای این کشور برای شرکت در مراسم عاشورا و اربعین حسینی خبر داد و تاکید کرد که تمامی گذرگاه‌های مرزی به‌ صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات هستند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، وی گفت که از ابتدای ماه محرم تاکنون، مجموع زائران ورودی به عراق به حدود ۹۰۰ هزار نفر رسیده است، در حالی که ۵۱۵ هزار نفر نیز در همین بازه زمانی از کشور خارج شده‌اند.

الوائلی همچنین با اشاره به آمار تردد زائران از ابتدای ماه صفر تا امروز گفت که در این مدت حدود ۵۰۰ هزار زائر وارد عراق شده‌اند و نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر نیز از این کشور خارج شده‌اند.

رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق افزود که تمامی گذرگاه‌های مرزی با حداکثر ظرفیت و به ‌صورت ۲۴ ساعته برای تسهیل روند ورود و خروج زائران فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد که این اقدامات با پیگیری و نظارت مستقیم نخست‌وزیر عراق و همچنین نظارت میدانی رئیس کمیته عالی امنیتی و خدماتی انجام می‌شود.

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