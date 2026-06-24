خشم ترامپ از مصوبه سنای آمریکا درباره توقف جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سنای آمریکا ساعاتی پیش تصویب کرد که ادامه عملیات نظامی(جنگ تروریستی) علیه ایران مستلزم کسب مجوز کنگره است.

در واکنش به این مصوبه ترامپ سه‌شنبه شب به وقت محلی در شبکه تروث سوشال خود با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد: «من ایران را کاملا تحت فشار قرار داده‌ام؛ در آستانه تسلیم شدن است، آماده عقب‌نشینی است و حاضر است تقریبا هر چیزی را به ما بدهد.»

وی ادعا کرد: ایران «همچنین برای نخستین بار در چند دهه گذشته، احترام فوق‌العاده‌ای برای ایالات متحده و رئیس‌جمهوری آن یعنی من، قائل شده است.»

ترامپ با عصبانیت از مصوبه سنا مدعی شد: اما در همین شرایط، «سنای آمریکا تصمیم می‌گیرد در زمانی نامناسب و با یک رأی‌گیری‌ بی‌معنا درباره قانون اختیارات جنگی اقدام کند.»

رئیس‌جمهور آمریکا با تاختن به این مصوبه و تکرار ادعاها علیه جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد: این اقدام «به بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان این پیام را می‌دهد که ایالات متحده از کاری که من با آنها انجام می‌دهم راضی نیست و باید متوقف شوم. به این ترتیب، این اقدام عملا به دشمن کمک و دلگرمی می‌دهد.»

ترامپ با عصبانیت از رای برخی جمهوری خواهان به این مصوبه افزود: چهار جمهوری‌خواه «بازنده» همراه با دموکرات‌ها رای دادند و «ایران از نمایندگان من پرسید که 'این دیگر چه معنایی دارد؟»

رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: «این سناتورها فقط کار مرا دشوارتر کرده‌اند، اما من به هر شکل ممکن کار را به سرانجام خواهم رساند، چون همیشه همین کار را می‌کنم!»

مجلس سنای آمریکا عصر سه‌شنبه به وقت محلی در اقدامی بی سابقه، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور می‌دهد نیروهای نظامی را از درگیری با ایران خارج کند، که واکنشی شدیدی به او و پیامی قوی مبنی بر عدم حمایت کنگره از این جنگ است.

گفتنی است سنای آمریکا با ۵۰ رای مثبت در برابر ۴۸ رای منفی «قطعنامه اختیارات جنگی درباره ایران» که پیش‌ از این، در مجلس نمایندگان تصویب شده بود را تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه اقدام نظامی علیه ایران مسدود می‌شود مگر آنکه رئیس‌جمهور آمریکا ابتدا از کنگره این کشور مجوزی دریافت کند.

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