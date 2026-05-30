ادعای کاخ سفید پس از نشست ترامپ درباره ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کاخ سفید پس از نشست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اتاق وضعیت درباره ایران اعلام کرد: ترامپ توافقی را خواهد پذیرفت که به نفع آمریکا باشد.
یک مقام کاخ سفید شامگاه جمعه به وقت محلی در بیانیه ای به رسانه های آمریکایی اعلام کرد: «نشست اتاق وضعیت (کاخ سفید) به پایان رسید و حدود دو ساعت طول کشید.»
ترامپ با تیم امنیت ملی خود درباره ایران در «اتاق وضعیت» کاخ سفید نشستی برگزار کرده و او هنوز درباره آن اظهارنظری نکرده است.
«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا (۲۹ می ۲۰۲۶ برابر با ۸ خرداد ۱۴۰۵) با تکرار زیاده خواهیهای خود درباره توافق احتمالی میان تهران - واشنگتن اعلام کرد: در اتاق وضعیت جلسهای خواهم داشت تا تصمیم نهایی را اتخاذ کنم.
ترامپ با تکرار زیاده خواهیهای واشنگتن از ایران، در پیام خود در شبکه تروث سوشال ادعا کرد: «ایران باید موافقت کند که هرگز سلاح هستهای یا بمب نخواهد داشت. تنگه هرمز باید فوراً و بدون هیچ گونه عوارضی برای تردد نامحدود کشتیها در هر دو جهت (مسیر) باز شود.»
رئیس جمهور آمریکا ۲۳ می ۲۰۲۶ برابر با دوم خرداد ۱۴۰۵ ادعا کرد: یک توافق میان ایالات متحده آمریکا و ایران تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن است و جنبهها و جزئیات نهایی توافق در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد.
«اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد که دو طرف در مرحله نهاییسازی یادداشت تفاهمی هستند که محور اصلی آن پایان جنگ است.
وی تصریح کرد که پایان تعرضات دریایی آمریکا، که واشنگتن از آن با عنوان محاصره دریایی یاد میکند و آزادسازی اموال بلوکهشده ایران از مهمترین موضوعات مورد بحث در این یادداشت تفاهم است.
...........................
پایان پیام/ 167
نظر شما